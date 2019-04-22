Üniversitemiz Araştırma ve Uygulama Hastanesinde tedavi gören çocuklar, “23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı”nı kutladı. Kutlama programı ile hastalıklarını kısa süreliğine de olsa unutma fırsatı bulan çocuklar, gönüllerince eğlendi.Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Hasan Çetin, “Barış, ancak bütün dünya çocuklarının barış ve kardeşlik içerisinde yaşayabileceği bir ortamda sağlanır. Bunu bilen Mustafa Kemal Atatürk, TBMM’nin kuruluş gününü anlamlı bir şekilde çocuklara etmiştir.” diye konuştu.Prof. Dr. Hasan Çetin, “Bizler Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Bölümü olarak bize başvuran dünya çocuklarının hepsinin sağlığına bir an önce kavuşması, huzurlu bir şekilde yaşamlarına devam edebilmeleri için elimizden geleni yapmaktayız.” dedi.Daha sonra Çünür TOKİ İlkokulu öğrencilerince hazırlanan şiir dinletisi ve dans gösterileri sunuldu; 23 Nisan pastası kesildi ve servislerde yatan çocuk hastalara çeşitli hediyeler verildi.