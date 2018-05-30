Bakan'dan yerli otomobil açıklaması! Üretim yeri..

Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Faruk Özlü, yerli otomobilin üretileceği yerle ilgili, "Projenin geldiği noktada yer seçimiyle ilgili bir konu yok ama talepler var. Talepler gelecek sene değerlendirilecek." dedi.



Özlü, Kastamonu'da gazetecilere yaptığı açıklamada, yerli otomobil üretiminin yapılacağı ilin belli olduğu yönündeki haberlerin gerçeği yansıtmadığını söyledi.



Yerli otomobil üretim yeri için 22 ilin talebi bulunduğuna işaret eden Özlü, "Hepsi değerlendirilecek. Biz devletiz, neden bir ilimizi başka bir ilimize tercih edelim. Bu, önümüzdeki yılın, inşallah 2019'un konusu. Kastamonu da bizim gündemimizde. Projenin geldiği noktada yer seçimiyle ilgili bir konu yok ama talepler var. Talepler gelecek sene değerlendirilecek." ifadelerini kullandı.



Özlü, yerli otomobil üretimi için Filyos'un şansının yüksek olduğu yönündeki haberlere işaret ederek, "Filyos'un geldiği aşama itibarıyla önemli bir bölge, cazip bir bölge olduğunu ifade etmeye çalıştım. Sadece motorlu kara taşıtları değil, elektrikli ev aletleri de olmak üzere Filyos Endüstri Bölgesi'nde yatırım yapılabilecek alanlar var. O alanları anlatmaya çalıştım. Yoksa yerli marka otomobille ilgili bir değerlendirme yapıldığı gibi bir şey yok. Ben her gittiğim ilde de değerlendirme aşamasında olduğunu söylüyorum." diye konuştu.



Yer seçiminin projenin ikinci fazında yer aldığını belirten Özlü, "İkinci fazında bize gelen 22 ilden biri de Kastamonu'dur, bunlar değerlendirilecek. Sayın Cumhurbaşkanımız perşembe akşamı bir televizyon kanalında programa katılacak ve bu konuları cevaplandıracak." dedi.