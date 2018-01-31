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​CHP YÖNETİMLERİNDEN BAŞKAN GÜNAYDIN’A ZİYARET

​CHP YÖNETİMLERİNDEN BAŞKAN GÜNAYDIN’A ZİYARET
ISPARTA 0
böcüzade
CHP YÖNETİMLERİNDEN BAŞKAN GÜNAYDIN’A ZİYARET
Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) İl, Merkez İlçe ve Kadın kolları başkanı ve yönetim kurulu üyeleri, Isparta Belediye Başkanı Yüksek Mimar Yusuf Ziya Günaydın’a nezaket ziyaretinde bulundu. Ziyarette Isparta’ya yapılan yatırımlar ele alınırken CHP İl Başkanı Kürkçü, “Sayın Başkanımız, çalışkan bir başkanımız. Gurur duyduğumuz, yönetimde olduğu süre içerisinde Isparta’yı gerçekten değiştirdi” derken Başkan Günaydın da, CHP yönetimlerine gösterdikleri duyarlılıklarından dolayı teşekkür etti.
CHP Isparta İl Başkanı Ahmet Kürkçü, Merkez İlçe Başkanı Kamil Cem Erdal, Kadın Kolları Başkanı Şaziye Oğuz ve yönetim kurulu üyeleri, Isparta Belediye Başkanı Yüksek Mimar Yusuf Ziya Günaydın’ı ziyaret etti. CHP İl Başkanı Ahmet Kürkçü, Başkan Günaydın’ın Isparta’yı yaptığı çalışmalarla değiştirdiğini söyledi. Kürkçü, “Sayın Başkanımız, çalışkan bir başkanımız. Gurur duyduğumuz, yönetimde olduğu süre içerisinde Isparta’yı gerçekten değiştirdi. Son yıllarda otoparklar yapıldı. Ortak sorun trafik, kişi başına düşen araç sayısı oldukça fazla. Çareler düşünülüyor. Isparta yaşanabilecek şehirler içinde. Burada çalışıp ardından emekli olup, burada yaşayan çok sayıda emekli var. Güzel, temiz, sakin bir şehir. Başkanımıza bizi kabul ettiği için teşekkür ediyoruz” dedi.
Isparta’da yeni yönetimlerin oluştuğunu söyleyen CHP Merkez İlçe Başkanı Kamil Cem Erdal da, “Bu yönetimlerle beraber Isparta’nın sorunları nelerdir. Bunlar hakkında araştırma yapıyoruz ve notlar tutuyoruz. Sizlerle birlikte çözüm önerileri üreterek diyalog halinde olmak istiyoruz. Isparta hepimizin. Hepimiz Isparta’nın birer evladıyız. Isparta’ya kim bir çivi çakacaksa biz onun yanında olacağız.  Sizlerle birlikte diyalog halinde Isparta için neler yapabiliriz bunları görüşmek istiyoruz. Ortaya koyacak olduğumuz birçok proje olacaktır. Sizlerin zaten var. Bu konularda el birliği yaparak Isparta’yı daha güzel bir şehir haline getirmek için elimizden geleni yapacağız. Önemli olan bu ilk adımımızı sürekli hale getirmek, sizinle bire bir diyaloglarımızı artırmak olacak. Isparta için birlikte bir şeyler yapmak için uğraşırız” şeklinde konuştu.
Son dönemlerde yaşanan kadın cinayetleri, taciz, şiddet, çocuk istismarına karşı çok hassas olduklarını belirten Kadın Kolları Başkanı Şaziye Oğuz da, “Başkanımızda bu konularda oldukça duyarlı, bu konuda kendisine teşekkür etmek istiyorum. Isparta’da da intihar olayları son yıllarda artmış durumda. Başkanımız bu konuda belediye bünyesinde açmış olduğu rehabilitasyon merkeziyle bu konuya ne kadar duyarlı olduğunu göstermiştir. Bir söz vardır, biz öncelikle kendi evimizin önünü temizlemek adına kadına şiddet, çocuk istismarları, çocuk gelinlerin ilimizde yaşanmaması adına Başkanımıza bir kadın, bir anne olarak işbirliği içerisinde elimizden ne geliyorsa katkı sunmaya hazırız. Bu konuda yapmış olduğu çalışmalarından dolayı çok teşekkür ediyorum” görüşlerinde bulundu.
Güzel bir gün yaşandığını ifade eden Isparta Belediye Başkanı Yüksek Mimar Yusuf Ziya Günaydın’da, CHP yönetimlerine gösterdikleri duyarlılıklarından dolayı teşekkür etti. Günaydın, yeni yönetim kuruluna görevlerinde başarı dileklerini iletti. ‘Tüm vatandaşlarımızın Isparta’mıza sahip çıkmasını istiyoruz’ diyen Başkan Günaydın, “Bunlar hep birlikte yapıldığı zaman çok daha güzel hizmetler ortaya doğar. Şehrimizle ilgileniyorsunuz bu da beni memnun etti. Şehrimizi güzel yapmak istiyoruz. Yaşanabilir şehirde iki senedir üst üste almamız, hepimiz için bir şey ifade etmesin ki, daha farklı noktalara gidelim, böylelikle rehavete kapılmamış oluruz. Temizlikte birinci, altyapısını bitirmiş tek vilayet Isparta, yaşanabilirlikte birinci olan Isparta.  Yolları asfaltlanmış bir Isparta. Bunlar mutluluk verici. Temizliğe önem veriyoruz. Çöp Deponi alanının çalıştırılması ve düzeninde titiziz. Şehircilik ve trafik konusunun çözümünde de inşallah birinci olacağız. Otoparklar bir dönemde 7 adet yapıldı. Daha 20 tane daha otopark yapmak istiyorum. Otopark ve trafik sorununu çözmek için iştahlıyım. Birinci dalga tamam, ikinci, üçüncü dalga otoparklar yapılacak.  Yine Isparta’mıza kazandıracağımız büyük projelerimiz var” ifadelerinde bulunurken, ziyaretten dolayı duyduğu memnuniyeti ifade ederek, teşekkür etti.


 













 
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