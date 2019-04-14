BAKA Yönetim Kurulu Başkanı Isparta Valisi Ömer Seymenoğlu ve Isparta Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen, BAKA'nın Isparta Çiçek Açıyor Fotoğraf Yarışmasında başarılı fotoğrafların yeraldığı sergiyi açtı.Isparta Valiliği öncülüğünde Batı Akdeniz Kalkınma Ajansı’nın (BAKA), Türkiye Fotoğraf Sanatı Federasyonu (TFSF) işbirliğinde gerçekleştirildiği ‘Gül Kokulu Isparta’ ve ‘Lavanta Diyarı Isparta’ kategorilerindeki “Isparta Çiçek Açıyor” fotoğraf yarışmasında dereceye girenler ve sergilenmek için seçilen fotoğraflardan oluşan İYAŞ Park Fuaye Alanı’ndaki sergi 18 Nisan'a kadar açık kalacak. Yarışma; gül ve lavanta turizminde farkındalığın artırılması kırsal turizmin canlandırılması amacıyla gerçekleştirildi.