SDÜ HABER BÜLTENİ

“Öğrenci Odaklı Üniversite” anlayışını benimseyen ve geleceğin mimarlarının en iyi şekilde eğitim almalarını ilke edinen Süleyman Demirel Üniversitesi, TÜBİTAK 2209 Üniversite Öğrencileri Yurt İçi/ Yurt Dışı Araştırma Projeleri Destekleme Programında son 11 yıldır ülkemizin en başarılı üniversiteleri arasında yer alıyor.Proje üretimini eğitimin bir parçası olarak gören SDÜ’nün, 2018 yılı içerisinde 61 projesi TÜBİTAK 2209 Üniversite Öğrencileri Yurt İçi / Yurt Dışı Araştırma Projeleri kapsamında destek aldı. Program kapsamında öğrenciler fikirlerini hayata geçiriyor, proje yazma konusunda deneyim ediniyor, iletişim becerilerini geliştirerek, yaratıcılık, sorumluluk ve işbirliği gibi birçok alanda tecrübe kazanıyor. Program kapsamında öğrencilere 12 aylık bir süre içerisinde bulundukları üniversitenin altyapısını kullanarak, verilen bütçe ile projelerini hayata geçirme fırsatı sunuluyor.TUBİTAK 2209 Üniversite Öğrencileri Yurt İçi / Yurt Dışı Araştırma Projeleri Destekleme Programı:Üniversitelerin Doğa bilimleri, Mühendislik ve Teknoloji, Tıbbi Bilimler, Tarımsal Bilimler, Sosyal Bilimler ve Beşeri Bilimler alanlarında öğrenim görmekte olan lisans öğrencilerini;* Projeler yoluyla araştırma yapmaya teşvik etmek* Yurt içinde kurum/kişilerce düzenlenmesi planlanan lisans seviyesindeki proje yarışmalarına destek sağlamak* Uluslararası proje yarışmalarına katılması uygun görülen projelere katılım için giderlere kısmi destek vermek amacını taşıyor.