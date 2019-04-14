SANTEK 2019 FUARINA BÜYÜL İLGİ

SANTEK 2019 FUARINA BÜYÜL İLGİ

Isparta'da Detay Fuarcılık organizasyonuyla bu yıl 23.sü düzenlenen yapı dekorasyon mobilya ve ev teksil fuarının ilk gününden son gününe kadar yakından takip eden Isparta Haber Ajansı objektiflerine yansıyan kareleri okuyucularımızla paylaşıyoruz.



Isparta ve çevre illerden yoğun katılım ve ilgi gören fuara binlerce kişi gelirken hem katılan firmalar hemde vatandaşlar memnun kaldı.



Firmalar fuar nedeniyle ürünlerinde kampanya ve büyük indirimler uyguladı.