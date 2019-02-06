“GÖZ BEBEĞİMİZ EĞRİDİR GÖLÜ” PANELİ DÜZENLENDİ

Isparta Valiliği, Süleyman Demirel Üniversitesi (SDÜ) ve Ispartalılar Eğitim Kültür Sağlık Turizm Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı (ISVAK) işbirliğinde SDÜ Prof. Dr. Lütfü Çakmakçı Konferans salonunda Eğirdir Gölü’nün geleceğine yönelik “Göz bebeğimiz Eğirdir Gölü Paneli'' düzenlendi.

Birçok akademisyen ve öğrencinin yanı sıra kamu kurum ve kuruluş temsilcilerinin de katıldığı panelde; sırasıyla SDÜ Su Enstitüsü Müdürü Doç. Dr. Şehnaz Şener, ISVAK Başkanı Ahmet Şahlan, DSİ 18. Bölge Müdürü Mahmut Berber, Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. İbrahim Diler, SDÜ Rektörü Prof. Dr. İlker Hüseyin Çarıkçı birer konuşma yaparak paneli düzenleyen kurumlara ve katılımcılara teşekkür ederek panelin hayırlı olması temennisinde bulundular.

Panelin son açılış konuşmasını yapan Vali Ömer Seymenoğlu Eğirdir Gölü’yle ilgili ziyaretleri sırasında alanda vatandaşlar tarafında talep edilen hususları ve çözüm önerilerini ileterek görüşlerini iletti. Vali Seymenoğlu “ İşin bilimsel tarafını sizlere bırakmakla beraber işin uygulama tarafında olduğumu söylemek istiyorum. Bugün panelde mutlaka önemli konular konuşulacak ve sonuçlara varılacak. Ama bunların da uygulanabilirliğini şimdiden görmek lazım. Uygulamak bizim boynumuzun borcu mutlaka uygulayacağız ancak alacağınız kararları çıkan sonuçları bir de o alanda yaşayan vatandaşlarımız için o coğrafyayı kullanan insanlarımız için uygulanabilir olup olmadığına dikkat etmemiz gerektiğini düşünüyorum” dedi.

Vali Seymenoğlu’nun alandan edindiği bilgileri sıralayarak devam ettiği konuşmasında “Öncelikli olarak Eğirdir Gölü’nün üstün özelliklerini ortaya koyarak bizim bunu vatandaşlara kabul ettirmemiz lazım. Kısaca Eğirdir Gölü hepimizin gölü, önce Eğirdirlilerin, Isparta’mızın, Ülkemizin ve dünyamızın gölü. Bir doğa harikası, en büyük tatlı su gölümüz, başta Isparta olmak üzere birçok yerleşim yeri için içme suyu kaynağı aynı zamanda yaban hayatı için eşsiz bir kaynak ve birçok kuş türüne ev sahipliği yapan sulak alan, balıkçılık ve kerevit avcılığı ile ön planda olan ve sahip olduğu doğal güzelliklerin yanında Davraz’ıda işin içine katarsak ender doğa ve kış turizmiyle bütünleşebilen ender turistik yerlerden bir tanesi. Kısaca çevresine hayat veren bölge tarımı ve ekonomisinin olmazsa olmazı Eğirdir Gölü’müzün üstün yönleri olarak bir çırpıda bunları sayabiliriz. O halde bu harika yere hep beraber sahip çıkmamız gerekir. Hepimizin ortak görüşü bu olsa gerek.” dedi.

Konuşmasında Eğirdir Gölü’nü Hoyran kısmı ve Kovada Gölü ile birlikte düşünmek gerektiğini aktaran Vali Seymenoğlu Eğirdir Gölü’ne yönelik alınacak tedbirlerde vatandaşların da taleplerinin göz önünde bulundurulması gerekliliğini vurguladı.

Vali Seymenoğlu konuşmasının sonunda “ İlimiz için oldukça büyük bir öneme sahip Eğirdir Gölü’nün sorunları ve çözüm önerileri hakkında birbirinden kıymetli ve konularında uzman arkadaşlarımızın sunumlarından çıkacak sonuçların uygulayıcısı ve takipçisi hem İl Valisi olarak ben olacağım hem de alanda görevli tüm kurum amirlerimizin olacağının bilinmesini isterim.” dedi.

Açılış konuşmalarının ardından eski DSİ Genel Müdürü Prof. Dr. Doğan Altınbilek Başkanlık ettiği panelin 1. oturumda sırasıyla İnşaat Mühendisi Tarihçi Ramazan Topraklı tarafından Eğirdir Gölü ve çevresi hakkında tarihi bilgilerin verildiği, Eğirdir Belediye Başkanı Ömer Şengöl ve Gelendost Belediye Başkanı Mehmet Sezgin Eğirdir tarafından da Eğirdir Gölü’nde yaşanan sorunlar ve çözüm önerilerinin aktarıldığı sunumlar gerçekleştirildi.