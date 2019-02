ÖNCELİK HAYATIN, ÖNCELİK YAYANIN” EYLEMİ YAPILDI

2019 YILI "YAYA ÖNCELİKLİ TRAFİK" YILI

HATA YAPANLARI İHBAR EDİN

HATA YAPARSAM BENİ DE İHBAR EDEBİLİRSİNİZ

Trafik kazalarında her yıl yaklaşık bin 700 yayanın hayatını kaybetmesi üzerine harekete geçen İçişleri Bakanlığı koordinesinde trafikte yaya önceliği bilincinin oluşturulması ve yaya geçitlerinin kullanımının yaygınlaştırılması amacı ile “Öncelik Hayatın, Öncelik Yayanın” sloganıyla tüm Türkiye’de eş zamanlı olarak” Öncelik Hayatın, Öncelik Yayanın” eylemi yapıldı.Isparta’nın da birçok noktasında öğrenciler, veliler, okul yöneticileri ve emniyet birimlerinin katılımıyla “Öncelik Hayatın, Öncelik Yayanın” etkinliği düzenlendi. Nazmiye Demirel Ortaokulu önünde düzenlenen programa katılan Vali Ömer Seymenoğlu öğrencilerle birlikte “Öncelik Hayatın, Öncelik Yayanın” eylemine destek verdi.Ellerinde trafikte yaya önceliğini vurgulayan öğrencilerle birlikte gazetecilere açıklamalarda bulunan Vali Seymenoğlu “ Geçtiğimiz haftalarda İçişleri Bakanımız Sayın Süleyman Soylu ‘Devlet yakında eylem yapacak’ şeklinde bir açıklama yaptı. Doğrudur, bugün burada ve tüm Türkiye genelinde bu saat itibariyle öğrencilerimizle birlikte kamu kurumları yöneticileri ile devlet eylem yapıyor. Eylemimizin gerekçesi 2019 yılının trafikte yaya önceliği yılı ilan edilmiş olmasıdır. Bu farkındalığını ülkemizde yaşayanlara ilan edebilmek ve trafikteki yaya önceliği bilincini artırabilmek için eylem yapıyoruz. 2018 yılının son aylarında Karayolları Trafik Kanunu’nda yapılan değişiklikle trafikte yayalara öncelik hakkı tanındı. Gerek okul kavşaklarında, gerekse yaya yollarının bulunduğu yerlerde öncelik bundan sonra yayanın. Trafik kavşağı ve yaya yoluna yaklaşan sürücüler araçlarını yavaşlatacak ve yayalara öncelik verecek.Çocuklardan bu konuda destek bekliyoruz. Ailelerinize ve büyüklerinize bu durumu mutlaka anlatın. Trafikte yayaya yol vermeyen sürücü amcalarınızla karşılaştığınızda hemen 155 ‘i arayın, plakasını verin, fotoğrafını çekin ve emniyet ile jandarmadaki amcalarınıza gönderin. Trafikte öncelik yayaların. Şunu unutmamak lazım; hepimiz her an sürücü de olabiliyoruz, yaya da olabiliyoruz. Direksiyondayken sürücü olarak yayayı görmüyoruz, yaya iken de sürücüye önem vermiyoruz. Bunun ikisinin dengesini kurmamız lazım. Sürücülerin öncelikle yayalara mutlaka olumlu bakmaları ve onlara öncelik vermeleri gerekir. Toplumuzda dezavantajlı kişiler var. Çocuklar, engelliler ve yaşlılarımızı korumak, onlara destek olmamız lazım. Bugünkü etkinliğimizin gerekçesi de budur. Bunu okullarda, kamu kurum ve kuruluşları ile evlerde çalışalım.Yayalara öncelik verilmesi için insanlarımızı bilinçlendirelim. Hayat ve yaya öncelikli sloganımız var. Beni bile takip edin. Bayraklı araba yanınızdan geçerken ışıklara uymuyor ve yayalara öncelik vermiyorsa valinizi bile ihbar edin. Çocuklar 155, 156’yı arayın bayraklı araba geçti, ışıkta durmadı, yayaya öncelik vermedi diye bizi bile şikâyet edin. İlimizde 60 trafik noktasında bu uygulama eşzamanlı yapılmaktadır. Halkımızdan da bu kampanyaya destek vermelerini istiyoruz.” dedi.Ardından Vali Seymenoğlu öğrencilerle birlikte yaya geçidini kullanarak karşıya geçti ve öğrencilerle bir süre sohbet etti.Düzenlenen eylemde trafik polisleri de durdurdukları sürücülere yeni değişikliği anlatarak broşür verdi. Karayolları Trafik Kanunu'nun 74'üncü maddesinde yapılan değişiklikle, trafikteki can kayıplarının yaklaşık yüzde 23'ünü oluşturan yayalara yönelik devrim niteliğindeki bu adımlar birlikte yayalara öncelik tanımayan sürücülere cezai işlem uygulanacak.