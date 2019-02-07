ISUBÜ BÜLTENİ

Turizm Fakültesi EMITT 2019’da İşbirliği Görüşmeleri

Üniversitemizin en genç ve yeni birimi Turizm Fakültesi, 31 Ocak-3 Şubat 2019 tarihlerinde düzenlenen dünyanın en büyük turizm fuarlarından birisi olan EMITT: East Mediterranean International Tourism & Travel Exhibition (23. Doğu Akdeniz Uluslararası Turizm ve Seyahat Fuarı)’e katıldı.Uluslararası ve ulusal düzeyde yoğun bir katılımın olduğu EMITT 2019’da Turizm Fakültesi Turizm İşletmeciliği Bölüm Başkanı Prof. Dr. Mahmut Demir turizmin farklı alanlarında faaliyet gösteren birçok işletme ile ikili görüşmeler gerçekleştirdi. Turizm Fakültesinde oluşturulması öngörülen 8+3 eğitim modeline katkı sağlayabilecek turizm işletmeleri ile yapılan görüşmelerden önemli bir destek olacağı ve bu ilişkilerin daha güçlü bir şekilde devam etmesi için taraflar arasında protokol imzalanması kararlaştırıldı.2019-2020 eğitim-öğretim yılından itibaren 11 otel grubu (uluslararası ve ulusal) 5 büyük outgoing seyahat acentası, 3 online seyahat satış acentası, 3 turizm ile ilgili dernek ve 1 havalimanı yer hizmetleri şirketi olmak üzere toplam 23 işletme ile işbirliği yapılması konusunda mutabakat sağlandı.