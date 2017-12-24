ISPARTA'DA GİRİŞİMCİLİK EĞİTİMİ VERİLECEK

Isparta Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğü ile SDÜ Sürekli Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürlüğü işbirliğinde, kişilerin kendi işlerini kurmaya yardımcı olmak amacıyla Uygulamalı GirişimcilikEğitimi düzenlenecektir.
Mülakat/katılımcı seçmeleri Isparta Çalışma ve İş Kurumu’nda aşağıda belirtilen tarih ve saatte yapılacaktır.
Eğitime katılmak isteyen kişilerin kurs için son başvuru tarihinden önce www.iskur.gov.tr internet adresinden iş arayan kaydı yapmaları ve mülakat için belirtilen tarih ve saatte hazır olmaları gerekmektedir.
|PROGRAM ADI
|ÖZEL ŞARTLAR
|KATILIMCI
SAYISI
|BAŞVURU BAŞLAMA-BİTİŞ TARİHİ
|Mülakat Tarihi
|Mülakat Saati
|E-Portal No
|Temel Seviye Girişimcilik
|
Bay/Bayan olmak
|25 kişi x 2 grup=50 kişi
|12.12.2017 – 21.12.2017
|22.12.2017
|09:00
|613198
|
|Eğitim Yeri
|Program Başlama
|Program Bitiş
|Eğitim Günleri
|
Isparta Çalışma ve İşkur İl Müdürlüğü
3. Grup
|25.12.2017
|29.12.2017
|25-26-28-29 Aralık 2017
|Isparta Çalışma ve İşkur İl Müdürlüğü
4. Grup
|02.01.2018
|05.01.2018
|02-03-04-05
Ocak 2018
KATILMA ŞARTLARI
1. Kuruma kayıtlı olmak,
2. 18 yaşını tamamlamış olmak
3. Aynı Modülü daha önce tamamlamamış olmak
4.Programdan yararlanacakların iş ve meslek danışmanlığı hizmetlerinden faydalanması gereklidir.
5. Programdan yararlanacaklar yapılacak değerlendirme sonuçlarına göre programa katılabilirler.
6. Yüklenicinin kendisinin, çalışanının, birinci ve ikinci derece kan hışmı olan kişilerin katılımcı olması durumunda, bu kişiler toplam katılımcı sayısına ilave edilmez.
7. İşsizlik ödeneği alan kişiler de katılımcı olabilir.
8. Kursiyerlere günlük 20.00 TL kursiyer cep harçlığı İş Kurumunca ödenecektir.
5. Kurstan mezun olan kursiyerlere KOSGEB onaylı belge verilecektir.
Kamuoyuna önemle duyurur.
ÇALIŞMA VE İŞ KURUMU ISPARTA İL MÜDÜRLÜĞÜ