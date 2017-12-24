ISPARTA'DA GİRİŞİMCİLİK EĞİTİMİ VERİLECEK

PROGRAM ADI ÖZEL ŞARTLAR KATILIMCI

SAYISI BAŞVURU BAŞLAMA-BİTİŞ TARİHİ Mülakat Tarihi Mülakat Saati E-Portal No

Temel Seviye Girişimcilik

Bay/Bayan olmak

25 kişi x 2 grup=50 kişi 12.12.2017 – 21.12.2017 22.12.2017 09:00 613198

Eğitim Yeri Program Başlama Program Bitiş Eğitim Günleri

Isparta Çalışma ve İşkur İl Müdürlüğü

3. Grup 25.12.2017 29.12.2017 25-26-28-29 Aralık 2017 Isparta Çalışma ve İşkur İl Müdürlüğü

4. Grup 02.01.2018 05.01.2018 02-03-04-05

Ocak 2018

KATILMA ŞARTLARI

ileişbirliğinde, kişilerin kendi işlerini kurmaya yardımcı olmak amacıyladüzenlenecektir.Mülakat/katılımcı seçmeleri Isparta Çalışma ve İş Kurumu’nda aşağıda belirtilen tarih ve saatte yapılacaktır.Eğitime katılmak isteyen kişilerin kurs için son başvuru tarihinden önce www.iskur.gov.tr internet adresinden iş arayan kaydı yapmaları ve mülakat için belirtilen tarih ve saatte hazır olmaları gerekmektedir.1. Kuruma kayıtlı olmak,2. 18 yaşını tamamlamış olmak3. Aynı Modülü daha önce tamamlamamış olmak4.Programdan yararlanacakların iş ve meslek danışmanlığı hizmetlerinden faydalanması gereklidir.5. Programdan yararlanacaklar yapılacak değerlendirme sonuçlarına göre programa katılabilirler.6. Yüklenicinin kendisinin, çalışanının, birinci ve ikinci derece kan hışmı olan kişilerin katılımcı olması durumunda, bu kişiler toplam katılımcı sayısına ilave edilmez.7. İşsizlik ödeneği alan kişiler de katılımcı olabilir.8. Kursiyerlere günlük 20.00 TL kursiyer cep harçlığı İş Kurumunca ödenecektir.5. Kurstan mezun olan kursiyerlere KOSGEB onaylı belge verilecektir.Kamuoyuna önemle duyurur.