ISPARTA VALİLİK HABERLERİ

Eğitim öğretim faaliyetleriyle yakından ilgilenen Vali Şehmus Günaydın Okul Aile Birliği Başkanları ile toplantıda bir araya geldi.Geleceğimizin teminatı olan çocukların daha iyi ve güvenli bir eğitim alabilmesi için gerekli her türlü çalışmayı yaptıklarını kaydeden Vali Günaydın, okullarda tespit edilen her sorunun vakit kaybetmeden derhal kendilerine iletilmesini istedi.Vali Günaydın toplantıda yaptığı konuşmada “Eğitim öğretim yılı başlamadan önce de bir araya gelmiştik. Eğitim öğretim dönemi başladıktan sonra da yolda ne tür sorunlarla karşılaşıyoruz? Mesafe alırken aşmamız gereken engelleri masaya yatıralım istedik. Tabi ki bu toplantıları beklemenize gerek yok. Çocuklarımız için büyük önem taşıyan konularda çok hızlı hareket etmemiz gerekiyor. Herhangi bir sorun olduğunda mutlaka ilgililere ve bize iletin. En ufak detayı bile atlamayacağız. Yapılan yanlış ileride çok daha büyük bir sorun halinde karşımıza çıkıyor. Öğrenci velisi ve Okul Aile Birliği Başkanı olan sizlerden özellikle ricam, okullarda tespit ettiğiniz sorunları mutlaka ve zamanında ilgili birimlerle paylaşın.Bakın yakın zamanda okullarımızda çok önemli değişiklikler yaptık özellikle Emniyet Teşkilatımız ve diğer kurumlarımızla birlikte çocuklarımızın güvenliği için gece gündüz çalışıyoruz. Fiziki alt yapımızı güçlendiriyoruz, kamera sayısını attırdık. Bunların hepsi çocuklarımız için. Ancak yapılacak başka işlemler var ise lütfen önerilerinizi bizimle paylaşın. Hiçbir detayı atlamayalım. Geleceğimizin teminatı olan çocuklarımıza tüm görevlerimizi yerine getirirken çok daha fazla çalışmamız, her tür türlü fedakârlığı göstermemiz gerekiyor. Bunu hep birlikte yapacağız.Okullarımızın eğitim öğretim kalitesini eşit hale getirmemiz gerekiyor. Çocuklarımıza şu okul daha kaliteli bu okul daha az kaliteli anlayışı yerine bütün okullarımızda en iyisini yapmaya çalışırsak bence çocuklarımıza karşı sorumluluğumuzu yerine getirmiş oluruz” dedi.Ardından Vali Günaydın Okul Aile Birliği Başkanlarına tek tek söz vererek görüş ve önerilerini dinleyerek kendisine iletilen taleplerle ilgili olarak derhal çalışma yapılması talimatı verdi.