Isparta'da girişimcilere SDÜ'den büyük müjde!

Isparta'da girişimcilere SDÜ'den büyük müjde!
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Isparta Düğün Salonları
SDÜ'nün Isparta'ya ve Girişimcilere “İki Büyük Müjdesi”
Süleyman Demirel Üniversitesi Isparta'da Girişimcilik Ekosistemi'nin tüm bileşenlerini faaliyete geçiriyor. SDÜ İş fikrine sahip olan genç girişimcilere yönelik tüm zamanların en iyi sermaye desteği fırsatını sunuyor.

1-SDÜ TTO A.Ş. “TÜBİTAK Uygulayıcı Kuruluş” hakkı kazandı

Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu (TÜBİTAK)- 1512 Teknogirişim Sermayesi Desteği Programı 1. Aşama Uygulayıcı Kuruluş Ağı'na SDÜ TTO A.Ş.'yi de ekledi. TÜBİTAK tarafından onaylanan iş fikrinin sahiplerine 150 bin TL hibe kaynak aktarılacak.

Isparta'da Devrim: “Ekosistemi Tüm Bileşenleri ile SDÜ'de Faaliyete Geçiyor”

SDÜ katma değeri yüksek ürünlerin geliştirilmesi ve Isparta'nın kalkınmasında teknoloji, girişimcilik ve inovasyonun itici güç haline gelmesine yönelik iki dev proje başlatıldı. Girişimcilik Ekosistemi tüm bileşenlerinin harekete geçirildiği ilk proje Batı Akdeniz Kalkınma Ajansı (BAKA) ile yapıldı. Küçük Ölçekli Altyapı Mali Destek Programı kapsamında desteklenen proje ile SDÜ Yenilikçi Teknolojiler Uygulama ve Araştırma Merkezi'nde (YETEM) ''Önkuluçka Merkezi'' ve ''Kuluçka Merkezi'' açıldı. BAKA, proje bütçesinin yüzde 75'i olan 756 bin 446 TL hibe kaynak aktarıyor. Geri kalan yüzde 25'lik dilim ise SDÜ tarafından karşılanacak.

Araştırma- Geliştirme (AR- GE) ve inovasyona dayalı girişimcilik faaliyetlerinin hayat bulacağı ''Önkuluçka Merkezi'' ve ''Kuluçka Merkezi''nin daha etkin ve verimli hale gelmesi için ise Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu'ndan (TÜBİTAK) destek alındı. Zira TÜBİTAK tarafından onaylanacak olan iş fikrinin sahibine 150 bin TL hibe kaynak sağlanacak.

-Isparta İçin Büyük Devrim: SDÜ ''Uygulayıcı Kuruluş''

TÜBİTAK Bireysel Genç Girişim (BİGG) 1. Aşama Arayüz Çağrısı sonuçları açıklandı. Türkiye çapında 45 başvuru arasından 23 kuruluş desteklenmeye değer görüldü. 23 kuruluş arasında Süleyman Demirel Üniversitesi (SDÜ) TTO A.Ş.'de yer aldı. Bu destek Isparta'da tüm zamanların en büyük girişimcilik adımı oldu.

TÜBİTAK- 1601 Yenilik ve Girişimcilik Alanlarında Kapasite Artırılmasına Yönelik Destek Programı kapsamında 2018'de açılan ''Teknogirişim Sermayesi Desteği Programı 1. Aşama Uygulayıcı Kuruluş Çağrısı- 1512'' sonuçları ilan edildi.

SDÜ'nün da dâhil olduğu 23 kuruluş, 2018'in ikinci yarısında açılacak olan BİGG Çağrısı'nda 1. Aşama süreçlerini yürütecek Arayüz Kuruluşları arasında yer aldı.

Destek kapsamına alınan kurumlar alfabetik sıra ile şöyle:

-Acıbadem Mehmet Ali Aydınlar Üniversitesi

-Akdeniz Üniversitesi

-Ankara Teknoloji Geliştirme Bölgesi Kurucu ve İşletici A.Ş.

-Ankara Üniversitesi Teknoloji Geliştirme Bölgesi Yönetici A.Ş.

-Arçelik A.Ş.

-Arı Teknokent Proje Geliştirme Planlama A.Ş.

-Ata Teknokent A.Ş.

-BÜN Teknopark A.Ş.

-Düzce Teknopark A.Ş.

-Ege Teknopark Teknoloji Geliştirme Bölgesi A.Ş.

-Hasan Kalyoncu Üniversitesi

-İnovent Fikri Mülkiyet Hakları Yönetim Ticaret ve Yatırım A.Ş.

-İzmir Teknoloji Geliştirme Bölgesi A.Ş.

-Koç Üniversitesi

-KOÜ Teknopark A.Ş.

-ODTÜ Teknokent Yönetim A.Ş.

-Özyeğin Üniversitesi

-Samsun Teknoloji Geliştirme Bölgesi Yönetici A.Ş.

-Süleyman Demirel Üniversitesi Teknoloji Transfer Araştırma- Geliştirme (AR- GE) Danışmanlık Enerji Çevre İletişim Sanayi ve Ticaret A.Ş.

-TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi

-Türk Ekonomi Bankası A.Ş.

-Uludağ Üniversitesi Teknoloji Transfer Ofisi Ticaret ve Sanayi A.Ş.

-Yaşar Üniversitesi

SDÜ İş Fikri ve Girişimci ile TÜBİTAK arasında çok güçlü ve sağlam bir köprü oldu

''Uygulayıcı Kuruluş'' ilan edilen SDÜ TTO A.Ş., iş fikri olanlar ve genç girişimciler ile TÜBİTAK arasında çok güçlü ve sağlam bir köprü oldu. Zira TTO A.Ş. iş fikrine sahip girişimcilere her türlü desteği verecek.

Yürütücülüğünü SDÜ Teknoloji Transfer Ofisi'nin (TTO A.Ş.) yapacağı proje ile, girişimcilerin; teknoloji ve yenilik odaklı iş fikirleri, katma değer ve nitelikli istihdam yaratma potansiyeli yüksek teşebbüslere dönüştürebilmeleri için, fikir aşamasından pazara kadar olan faaliyetleri desteklenecek, şirketleşme süreçleri hızlandırılacak.

Bütçesi 150 bin TL olan hibe desteği için TÜBİTAK'a direkt olarak proje hazırlayabilecek.

Genç Girişimci Desteği (BİGG) İçin Süreç Nasıl İşleyecek?

TÜBİTAK, BİGG için 2018 yılı son çeyreğinde Çağrı İlanı'na çıkacak.

Lisans son sınıf, yüksek lisans ve doktora öğrencileri iş fikirleri ile müracaat edebilecek. Ayrıca en fazla 5 yıl önce doktorasını tamamlamış olanlar da bu haktan yararlanabilecekler.

SDÜ TTO A.Ş. iş fikri sahiplerini Yenilikçi Teknolojiler Uygulama ve Araştırma Merkezi'ndeki (YETEM) ''Önkuluçka Merkezi'' ve ''Kuluçka Merkezi''ne alacak. Burada ''Girişimcilik, Fikri Mülki Haklar, İş Modeli Hazırlama, Proje Hazırlama, Proje Sunma, Akademik, İdari ve Ticari Danışmanlık Eğitim ve Destekleri'' verilecek.

İş fikri değerli olanlar için proje hazırlanacak. Ve SDÜ TTO A.Ş. kanalı ile TÜBİTAK'a sunulacak.

Onaylandığı takdirde o iş fikrine TÜBİTAK tarafından 150 bin TL Bireysel Genç Girişimci Desteği (BİGG) verilecek.

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BAKA 756 bin 446 TL kaynak aktarıyor

SDÜ'den Isparta'ya diğer büyük müjde ise Batı Akdeniz Kalkınma Ajansı (BAKA) işbirliğinde hayat buluyor. SDÜ Mühendislik Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Serdal Terzi'nin Yürütücülüğünü yaptığı "Göller Bölgesi'nde Önkuluçka ve Kuluçka Alt Yapısının Geliştirilmesi ve iyileştirilmesi" Projesi BAKA'nın 2018 yılı Küçük Ölçekli Altyapı Mali Destek Programı kapsamında onaylandı.

Proje bütçesi 1 milyon TL. Bu kaynağın yüzde 75'i olan 756.446,32 TL'lik dilimi BAKA tarafından hibe ediliyor. Geri kalan yüzde 25'lik dilim SDÜ tarafından karşılanacak. Proje ile birlikte Göller Bölgesi'nde girişimcilik ekosisteminin temel altyapıları olan önkuluçka ve kuluçka merkezleri işlevsel hale getiriliyor.

Yenilikçi teknolojiler merkezi içerisinde kurulan SDÜ Önkuluçka merkezinin eğitim, mentorluk ve makina teçhizat alt yapısı ile Göller Bölgesi Teknokenti içerisinde kurulan kuluçka merkezinin fiziki alt yapısının gerçekleştirilmesi, girişimcilere çalışma alanı sağlanması, melek yatırımcı ağları ile desteklenmesi ve iş geliştirici desteklerin verilmesi sağlanacak.

Proje ile bölgedeki girişimci adaylarına yol haritası çizilerek girişimci firma sayısı, patent ve katma değeri yüksek ürün sayısı, girişimcilerin itici güç oluşturduğu istihdam sayılarında artış oluşturulması hedefleniyor.
 
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