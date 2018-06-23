Isparta'da AK Gençlikten bisikletli şehir turu

Isparta'da AK Gençlikten bisikletli şehir turu
ISPARTA
G.Tarihi: 23.06.2018 17:01
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Isparta Düğün Salonları

  - AK Gençlikten bisikletli şehir turu   
 
- AK Parti Isparta Gençlik Kolları, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan silüetli t-shirtlerini giyerek 'Yeni Türkiye Yolunda Bisikletlerimizi Devam İçin Sürelim' isimli etkinlik düzenlendi. 24 Haziran Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekili Genel Seçimleri öncesinde düzenlenen bisikletli şehir turu renkli görüntülere sahne oldu. 
  Isparta Atlı Spor Kulübü binicilerinin öncülük ettiği bisikletli tura AK Parti Yüksek Seçim Kurulu Temsilcisi ve milletvekili adayı Recep Özel, milletvekili adayı Ayşenur Akbay, İl Gençlik Kolları Başkanı Yaşar Ünlü, çok sayıda partili ve vatandaş katıldı. Kaymakkapı Meydanı’nda bir araya gelerek kentin ana arterlerinde bisiklet ve araç konvoyuyla ilerleyen AK Parti'liler, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan sloganlarıyla yürüdü. 
  Bisikletleriyle zaman zaman bazı noktalarda duran AK Gençlik mensupları, karşılaştıkları vatandaşlarla Rabia ve Bozkurt işaretleriyle selamlaştılar. 
  Cumhur İttifakı’nı oluşturan 2 parti mensupları ve vatandaşlar tarafından el sallayarak karşılanan bisikletliler, Kaymakkapı’daki parti binası önünde başladıkları turu aynı noktada tamamladı. Düzenledikleri etkinliğin artık geleneksel hale geldiğini ifade eden AK Parti Isparta Gençlik Kolları Başkanı Yaşar Ünlü, yaklaşık 2 aydır yaptıkları seçim kampanyasının finalini bisiklet turuyla yaptıklarını söyledi. 24 Haziran seçimlerinin ülkeye, vatana, millete hayırlı olması temennisinde bulunan Başkan Ünlü, "İnşallah, yarın sakin, dingin, herkesin birbirini anlayış içerisinde geçireceği bir seçim geçiririz. İnşallah yarın akşam seçim sonuçları netleşmeye başlarsa, biz inanıyoruz ki AK Parti olarak, gençlik kolları olarak, Isparta ve Türkiye olarak, Türkiye için elimizden geleni yaptık. Rabbim inşallah bu kadar emeği mahcup etmez. Biz milletimize, vatanımıza güveniyoruz. Milletimizin kararı istikrarın yanında olacaktır. Bu sebepten dolayı vatandaşlarımızdan bu seçim kampanyasında rahatsız ettiysek haklarını helal etmelerini diliyorum. İnşallah yarın hep beraber yeniden güçlü bir Türkiye'ye ‘Devam’ ederiz" ifadelerini kullandı. 
 
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İHA
                                         
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