Eğirdir Gölü'nde 78 ton kerevitin yarısı canlı kurtarıldı

Eğirdir Gölü'nde 78 ton kerevitin yarısı canlı kurtarıldı
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  - Eğirdir Gölü'nde kaçak avlanan 78 ton kerevitin yarısı canlı kurtarıldı 
  - 44 bin 200 metre uzunluğunda misina ağ ele geçirildi 
  - Eğirdir Kaymakamı Abdullah Akdaş: 
  - "Kaçak avcılıkla mücadelemiz kararlılıkla devam edecektir" 
  - "Ele geçirilen bu ağları Eğirdir’den sermeye kalksak, diğer ucu takriben Burdur Gölü'ne ulaşıyor" 
 
 Eğirdir Kaymakamı Abdullah Akdaş, Eğirdir Gölü’nde devam eden kaçak avcılıkla mücadele çalışmalarının kararlılıkla sürdürüleceğini belirterek, "Kaçak avcılıkla mücadelemiz kararlılıkla devam edecektir. Bu boyuttaki bir faaliyete müsamaha göstermemiz mümkün değildir" dedi. 
 Eğirdir Gıda Tarım ve Hayvancılık İlçe Müdürlüğü, 7 ayda ele geçiren kaçak avlanma araç–gereç ve sayılarını açıkladı. Yapılan açıklamada, yılın 365 gününde, 7 gün 24 saat devriye faaliyetine devam eden İl Müdürlüğü ekiplerinin, 1 Kasım 2017- 15 Haziran 2018 tarihleri arasında gerçekleştirdikleri denetimlerde toplam 44 bin 200 metre misina ağı, 15 bin 770 adet kerevit pinteri, 121 adet sazan pinteri, 2 adet ığrıp, 3 adet zıpkın, 9 adet tekne, 1 adet elektro şok cihazı, 56 adet tırıvırı ve 3 adet serpme ağ ele geçirdikleri bildirildi. İlçede kaçak avlanma döneminde ele geçirilen malzemelere el konulduğu açıklandı. 
 
  Kaçak avcılıkta, gölün kuzey-güney uzunluğu kadar misina ağ ele geçirildi 
  Eğirdir ilçesindeki Eğirdir Gölü’nün kuzey-güney yönlü uzunluğunun yaklaşık 50 kilometre olduğu belirtilen açıklamada, el konulanlar arasındaki misina ağ uzunluğunun yaklaşık 44 bin 200 metre olmasında, kaçak avcılıkla mücadelenin ehemmiyetine vurgu yapıldı. 
 
  Kaçak avlanan 78 ton kerevitin yarısı canlı kurtarılabildi 
  Denetimlerde ele geçirilen 15 bin 770 kerevit pinterinde ise, ortalama 5 kilogram kerevit bulunduğunu belirten ekipler, pinterler içerisindeki kerevitlerin yarısına yakın kısmının ölü olarak ele geçirildiğini, kalan kısmının da doğal yaşama geri bırakıldığını kaydetti.  
  Yapılan hesaplamalara göre, 7 aylık sürede kaçak avcılıkta ele geçirilen yaklaşık 78 ton kerevitin yarısının telef olduğuna dikkat çekildi.  
 
  "Kaçak avcılıkla mücadelemiz kararlılıkla devam edecektir" 
  Eğirdir’de kaçak avcılık konusunda yapılan 7 aylık süreçteki çalışmaları açıklayan Kaymakam Abdullah Akdaş, "Eğirdir Gölü’nde yaşanan kaçak avcılığın boyutlarını rakamlarla gözler önüne seriyoruz. Sadece ele geçirilen misina ağın uzunluğu 44 kilometrenin üzerinde. Ele geçirilen bu ağları Eğirdir’den sermeye kalksak diğer ucu takriben Burdur Gölüne ulaşıyor. Ekipte yer alan arkadaşlar sürekli bana ele geçirilen av araçlarındaki yumurtalı göl canlılarının fotoğraflarını gönderiyorlar. Altını çizerek söylüyorum; ‘kaçak avcılıkla mücadelemiz kararlılıkla devam edecektir’. Bu boyuttaki bir faaliyete müsamaha göstermemiz mümkün değildir. Ekiplerimiz mesai mefhumu gözetmeksizin görevlerinin başındadır" dedi. 
 
 "Amacımız asla bağcıyı dövmek değil" 
  Kaymakam Akdaş "Bizim amacımız asla bağcıyı dövmek değildir. Gölün rehabilitasyon sürecinin sağlıklı bir şekilde gerçekleşmesi için uygulanan bu yasakların amacı, sürdürülebilir bir doğal yaşam alanının gelecek nesillere bırakılmasıdır. İlçe Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü ve İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerimizi gerçekleştirdikleri özverili çalışmalar için tebrik ediyorum" diye konuştu. 
 
  Av yasağı tarihleri ve avlanma kriterleri 
  Öte yandan, vatandaşları kaçak avcılıkla mücadeleye çağıran yetkililer şu ifadeleri kullandı: 
  "Eğirdir Gölü’nde kerevit avı yasağı: 1 Kasım-1 Temmuz arası, balık avı yasağı: 15 Mart-15 Haziran arası, 10 santimetre ve altındaki göz açıklığına sahip olan ağlarla avlanmak ise 1 Eylül 2020 yılına kadar yasaktır. Bu tarihler arasında görülen avcılık faaliyetlerini Alo 156 Jandarma, 02463114035 numaralı Eğirdir Gıda, Tarım ve Hayvancılık İlçe Müdürlüğü ile 02463114114 Eğirdir Kaymakamlığı telefonlarına bildirebilirsiniz." 
 
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İHA                    
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