19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı Coşkuyla Kutlandı

19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı, Isparta'da çeşitli etkinliklerle kutlandı. Işıkkent Spor Salonu'nda düzenlenen etkinlikte, öğrencilerin hazırladığı şiir, dans, ritim korosu, halk oyunları ve jimnastik gösterileri sunuldu.Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün, Türk Milletiyle birlikte 19 Mayıs 1919'da başlattığı bağımsızlık ve özgürlük mücadelesi, tüm dünyaya; Türk Milletinin en zor ve en imkânsız koşullarda dahi teslim olmayacağını göstermiştir. 19 Mayıs 1919'da başlayan ve zaferle sonuçlanan Milli Mücadele bugün 100 yaşına girdi. Bu anlamlı yıl dönümü düzenlenen törenlerle coşkuyla kutlandı.Işıkkent Spor Salonu’nda düzenlenen 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı kutlamalarına Vali Ömer Seymenoğlu, Garnizon Komutanı Albay Bilgin Çetinbağ, Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen kamu kurum ve kuruluş temsilcileri, veliler ve öğrenciler katıldı.Kutlama programında genç öğrencilerin hazırladığı; müzik, jimnastik, dans, zeybek, eskrim, koro gösterileri izleyicilerden büyük alkış aldı. Program Gençlik Haftası dolayısıyla il genelinde düzenlenen spor ve kompozisyon yarışmalarında dereceye giren genç öğrencilere ödüllerinin verilmesiyle son buldu.