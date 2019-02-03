Kupa Sahibini Buldu

SDÜ Araştırma ve Uygulama Hastanesinde her yıl geleneksel olarak yapılan halı saha turnuvasının bu yıl 11.si düzenlendi.Hastanemizden 15, SDÜ Diş Hekimliğinden ise 5 takımın katılımı ile organize edilen turnuvaya ilgi oldukça yoğun oldu. Çalışanlar arasında gerek kaynaşmanın gerekse motivasyonun artması amacı ile yapılan organizasyonda; sporcular ve seyirciler dostluğun ve rekabetin ön planda olduğu maçları izleme fırsatı buldu.Geçtiğimiz aylarda 20 takım ve 200 sporcunun katılımı ile başlayan 11. Halı Saha Turnuvası 80 gün sürdü. 10 kişilik 2 grup halinde yarışan takımlardan 4’er takım çeyrek finale çıktı ve 8 takımın yarıştığı çeyrek finalden 4 takım yarı finale yükseldi.Turnuvanın final maçı İşler Güçler ve Morfo Juniors arasında gerçekleştirildi. Son derece çekişmeli geçen final maçı 4-4 beraberliğin ardından penaltılar da İşler Güçler takımının 14-13 üstünlüğüyle tamamlandı ve birincilik kupasını İşler Güçler kazandı. İkincilik kupası ise Morfo Juniors müzesinde yerini aldı.Ödül kazanmayı hak eden takımların kupalarını, madalyalarını ve plaketlerini SDÜ Tıp Fakültesi Dekan Yardımcısı Doç. Dr. Kanat Gülle, SDÜ Araştırma ve Uygulama Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. Mehmet Yıldırım, Hastane Başmüdürü Mehmet Uygur ve Hastane Müdür Yrd. Erdoğan Taşcıoğlu verdi.Bu tür organizasyonların motivasyonu artırdığı belirten oyuncular, “Dostluk içinde geçen halı saha turnuvasında başta hakemlerimiz Mehmet Pehlivan, Mahmut Çelik’e turnuvada oynayan bütün oyunculara, bizi yalnız bırakmayan ve takip eden seyircilerimize teşekkür ederiz.” Diye konuştu.