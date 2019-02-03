DAVRAZSPOR ADETA DÖRT NALA KOŞUYOR!
Isparta Davrazspor kendi saha ve seyircisi önünde Yatağanspor ile karşı karşıya geldi. Temsilcimiz sahadan 4-2 galip ayrıldı.
Dakika 10: Isparta Davrazspor Fatih Deniz ile golü buluyor. 1-0
Dakika 15: Yatağanspor Ömer Behiç Benlidayı ile golü buluyor. 1-1
Dakika 39: Isparta Davrazspor Gökhan Koç'un golüyle yine öne geçiyor. 2-1
Dakika 47: Yatağanspor Ömer Behiç Benlidayı ile golü buluyor. 2-2
Dakika 83: Isparta Davrazspor İlyas Barut ile golü buluyor. 3-2
Dakika 90: Isparta Davrazspor Mahmut Bektaş ile golü buluyor. 4-2