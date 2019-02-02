Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy’un katıldığı törenle açılan Tüyap Fuar ve Kongre Merkezi’nde 4 gün sürecek 23. Doğu Akdeniz Uluslararası Turizm ve Seyahat Fuarı’nda (EMITT) Batı Akdeniz’in turizm değerleri ve potansiyeli tanıtılıyor. BAKA Yönetim Kurulu Dönem Başkanı Isparta Valisi Ömer Seymenoğlu ve Burdur Valisi Hasan Şıldak, Burdur Ticaret ve Sanayi Odası (BUTSO) Başkanı Yusuf Keyik, başta Antalya ve Gülbirlik olmak üzere çok sayıda ilin standını birlikte gezdi ve ardından Isparta Burdur Standı’na geçti. Stantaki katılımcılarla tek tek sohbet edip başarılar dileyen, çok sayıda ilin valisi ve yöneticilerini stantta ağırlayan Valiler Seymenoğlu ve Şıldak, BUTSO Başkanı Keyik ziyaretçilere Bucak salebi de ikram etti.Gül ve lavanta suları ile kolonyalar, krem ve losyon benzeri kozmetik ürünler, gül lokumu, ceviz ezmesi, haşhaşlı yufka, elma cipsi, şokelma gibi yöresel ürünler ikram edilen ziyaretçiler, güller ve lavanta tarlasının bulunduğu özçekim bölümü ile çekiç darbesiyle kalıptan hatıra para çıkarmaya büyük ilgi gösteriyor. Isparta Valisi Ömer Seymenoğlu, Burdur Valisi Hasan Şıldak ve BUTSO Başkanı Keyik de, bölgedeki ‘Helenistik çağdan Roma dönemine kadar madeni para basan antik kentlerden’ hareketle BAKA ile Isparta Kültür ve Turizm İl Müdürlüğü’nün yaptırdığı kalıplardan hatıra paralarını hazırladı.Isparta Valisi Ömer Seymenoğlu, Antalya Valisi Münir Karaloğlu ve Burdur Valisi Hasan Şıldak öncülüğünde BAKA koordinasyonundaki turizm potansiyelinin tanıtım çalışmaları EMİTT 2019’da sürdürülüyor. BAKA koordinasyonu ve desteği, bölgedeki kamu kurumları ve özel sektör temsilcilerinin işbirliğinde Isparta ve Burdur’un birarada olduğu stant ile bütün bölgeler ve ilgili kesimlerin ‘Destination Antalya’ başlığı altında toplandığı Antalya standında tanıtım gerçekleştiriliyor.Dünyanın ve Türkiye'nin dört bir yanından tatil rotalarını aynı platformda bir araya getiren ve 90 ülkeden katılımcı 60 binin üzerinde ziyaretçiyi ağırlaması beklenen EMITT’te stantları, farklı ülke vatandaşlarının yanısıra çok sayıda yerli ve yabancı turizm profesyonelleri ile seyahat tutkununu ziyaret ediyor. Turizm başkenti Antalya ile gülleri, lavantası ve gölleri ile dikkatleri çekecek Isparta Burdur standlarında; antik çağlardan bu yana çok sayıda medeniyete ev sahibi olan bölgenin tarihi, eserleri, Sagalassos, Aspendos, Perge, Kybra ve Psidia başta olmak üzere antik kentleri, müze ve ören yerleri, eko, sağlık, inanç ve kültür, spor, yayla gibi alternatif turizm zenginlikleri tanıtılıyor.Antalya Valisi Münir Karaloğlu’nun liderliğinde 2019 Aspendos Yılı ilan edilmesi nedeniyle Antalya stantının teması da #aspendostime olarak belirlendi. Antalya’nın deniz-kum-güneş olarak özetlenen resort turizminin yanı sıra, turizmin on iki aya yayılması ve turizm gelirlerinin artırılması amacıyla alternatif turizm alt sektörleri de Antalya stantında tanıtılıyor.BAKA ve Antalya Tanıtım A.Ş. (Antalya Destination) ana koordinasyonunda EMITT 2019 Antalya stantında; İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü, Büyükşehir Belediyesi, AKTOB, ATAV, ATSO, MATSO, turizm birlikleri ATİB, STB ve BETUYAB Antalya’nın tanıtımını gerçekleştiriyor. Isparta-Burdur standında ise tanıtım çalışmasını; Isparta İl Kültür Turizm Müdürlüğü, Sütçüler, Eğirdir ve Güneykent belediyeleri, Şarkikarağaç Kaymakamlığı, Bizim Eğirdir Platformu, Isparta ve Burdur’dan kooperaftifler, kozmetik ve turizm sektöründe faaliyet gösteren firmalar ile oteller gerçekleştiriyor.Standlarda; ikili görüşmelerde de yeni tur programları, ticari işbirlikleri ve rezervasyonlar konusunda olumlu ön görüşmeler yapılması bekleniyor.