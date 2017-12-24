ISPARTA'DA FIRIN ÇALIŞANLARINA ÖNEMLİ BİR EĞİTİM VERİLDİ

İl Müdürlüğümüz ve Isparta Lokantacılar Kebapçılar Pastacılar Fırıncılar ve KasaplarOdası Başkanlığı işbirliği ile fırın çalışanlarına yönelik hijyen ve mevzuat eğitimi düzenlenmiştir.Türk Gıda Kodeksi, Ekmek ve Ekmek Çeşitleri Tebliği Ek.2-10. maddesinin “Gıdaişletmecileri sorumluluk alanları ile ilgili çalıştırdıkları personelin gıda hijyeni ile ilgili konulardaeğitilmelerini sağlarlar” hükmü gereği ilki 2012 yılında gerçekleştirilen; 5 yıl süreyle geçerli olanve geçerlilik süresi dolan veya hiç eğitim almamış olan fırın çalışanlarına yönelik hijyen eğitimleritekrar düzenlenmiştir.Eğitimler Bakanlığımız ile Türkiye Fırıncılar Federasyonu arasında yapılan protokol gereğiİl Müdürlüğümüz ile Isparta Lokantacılar, Kebapçılar, Pastacılar, Fırıncılar ve Kasaplar OdasıBaşkanlığı ile ortaklaşa düzenlenmiş olup, bu kapsamda ekmek ve ekmek çeşitleri üretimi, satışıve/veya dağıtımında çalışan yaklaşık 370 kişiye Isparta Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliğitoplantı salonunda hijyen ve mevzuat eğitimi verilmiştir.Eğitim sonunda sınav yapılmış olup sınavda başarılı olanlara daha sonra Hijyen EğitimiBelgeleri verilecektir.Ali BAYRAKLIİl Müdürü V.