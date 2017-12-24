ISPARTA'DA FIRIN ÇALIŞANLARINA ÖNEMLİ BİR EĞİTİM VERİLDİ

T.C.
ISPARTA VALİLİĞİ
İl Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü
BASIN BÜLTENİ
Fırın Çalışanlarına Yönelik Hijyen Eğitimi Düzenlendi
İl Müdürlüğümüz ve Isparta Lokantacılar Kebapçılar Pastacılar Fırıncılar ve Kasaplar
Odası Başkanlığı işbirliği ile fırın çalışanlarına yönelik hijyen ve mevzuat eğitimi düzenlenmiştir.
Türk Gıda Kodeksi, Ekmek ve Ekmek Çeşitleri Tebliği Ek.2-10. maddesinin “Gıda
işletmecileri sorumluluk alanları ile ilgili çalıştırdıkları personelin gıda hijyeni ile ilgili konularda
eğitilmelerini sağlarlar” hükmü gereği ilki 2012 yılında gerçekleştirilen; 5 yıl süreyle geçerli olan
ve geçerlilik süresi dolan veya hiç eğitim almamış olan fırın çalışanlarına yönelik hijyen eğitimleri
tekrar düzenlenmiştir.
Eğitimler Bakanlığımız ile Türkiye Fırıncılar Federasyonu arasında yapılan protokol gereği
İl Müdürlüğümüz ile Isparta Lokantacılar, Kebapçılar, Pastacılar, Fırıncılar ve Kasaplar Odası
Başkanlığı ile ortaklaşa düzenlenmiş olup, bu kapsamda ekmek ve ekmek çeşitleri üretimi, satışı
ve/veya dağıtımında çalışan yaklaşık 370 kişiye Isparta Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği
toplantı salonunda hijyen ve mevzuat eğitimi verilmiştir.
Eğitim sonunda sınav yapılmış olup sınavda başarılı olanlara daha sonra Hijyen Eğitimi
Belgeleri verilecektir.
Ali BAYRAKLI
İl Müdürü V.