ISPARTA SU ALTI TİMİ GÖREVE HAZIR

Isparta Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü tarafından oluşturulan Su Altı Arama Kurtarma Timi göreve hazır. Isparta’nın göller bölgesinde yer alması yine çevresinde birçok göletin bulunması belediyenin İtfaiye Müdürlüğünü harekete geçirdi. Gönüllü olarak uzun süredir eğitim alan 4 itfaiye personeli, tüm aşamaları geçerek görev almaya hazır hale geldi.Kurulan Su Altı Arama Kurtarma Timi ile ilgili bilgiler veren Isparta Belediyesi İtfaiye Müdürü Şenol Dede, ilk etapta 4 kişilik bir tim oluşturulduğunu ve bunların 1,2,3 yıldız dalıcı eğitimlerini ve arama kurtarma uzmanlık eğitimlerini tamamladığını söyledi. Su altında karşılaşılabilecek bütün sorunlara yönelik eğitimlerin tim üyeleri tarafından alındığını kaydeden Dede, timin su altı navigasyonu (yön bulma), baygın dalgıç çıkarma, taşıma ve müdahale tekniklerini başarıyla aldığını belirtti. Tim, derin dalış, akıntı dalışı, bulanık su dalışı ve irtifa dalışı gerçekleştirdi. Tim eğitim boyunca Antalya Falez, Kaş, Bodrum, Fethiye gibi il dışlarında dalış gerçekleştirirken yine Isparta ve çevresinde yer alan Gölcük, Eğirdir Gölleri ile Gönen, Darıderesi gibi göletlerde de dalış gerçekleştirirken, olası boğulma vakalarına karşı keşifler gerçekleştirdi. İtfaiye Müdürü Dede, “Göller Bölgesinde yaşıyoruz. Bu bölgemizde boğulma vakaları ile karşılaşabiliyoruz. Son olarak 6 Haziran’da böyle bir vakayla karşılaştık. Müdürlük olarak bizlerde kendimizi elimiz kolumuz bağlı hissettik. Diğer illerimizde bu şekilde su altı arama kurtarma ekipleri var. Bizde bu yola başladık. Ekibimiz tüm dalış eğitimlerini tamamladı. Sayın Başkanımız Yüksek Mimar Yusuf Ziya Günaydın’ın desteğiyle ekibimizi oluşturduk. Ekibimiz şu anda İtfaiye Müdürlüğümüz bünyesinde hazır vaziyette. Allah kaza, bela vermesin böyle acı olaylarla karşılaşmayalım istiyoruz” dedi.İtfaiye Personeli ve Su Altı Arama Kurtarma Timinde görev yapan Erkan Er de, “6 Haziran’da yaşanan boğulma vakasından sonra müdürlüğümüz bünyesinde bir ekip oluşturmaya karar verdik. Eğitimlerimizi tamamladık. Antalya, Fethiye, Bodrum bölgesi, Eğirdir, Gölcük gölleri ile Darıderesi, Gönen Göletlerinde gerekli eğitimlerimizi aldık. Şu ana kadar 300’ün üzerinde bir dalış gerçekleştirdik. Eğitimlerimizi sürdürüyoruz, bizlere bu konuda destek olan belediye başkanımıza teşekkür ediyoruz. Herhangi bir şekilde yaşanabilecek olumsuz olaya müdahale etmeye hazırız. İnşallah böyle bir olumsuzlukla karşılaşmayız” şeklinde konuştu.