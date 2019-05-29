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SDÜ’den Isparta’ya Yüksek Katma Değer Sağlayacak Altyapı Hazır

Süleyman Demirel Üniversitesi Gül ve Gül Ürünleri Araştırma ve Uygulama Merkezi (GÜLAR) Müdürü Doç. Dr. Serdar Sezer’in koordinasyonunda SDÜ ekibi, BAKA İzleme ve Değerlendirme Birimi Başkanı Emir Olcay Sayın, Uzman Osman Ağralı, Fatma Karagöz, Oğuzhan Ataman ve Öznur Parmaksız ile BAKA Yatırım Destek Ofisi Uzmanı Erol Kavas, Keçiborlu merkezde bin 205 rakımdaki Güvercinlik Kıvrı mevkiinde 110 dekardaki gül bahçelerinde incelemelerde bulundu.Heyet, daha sonra bölgede yer alan bir Gülyağı fabrikasında da üretim süreçlerini inceledi ve bölge üreticilerinin üniversiteden beklentilerini dinledi.GÜLAR Müdürü Doç. Dr. Serdar Sezer, gül, lavanta ve zambak başta olmak üzere tüm ıtrî, tıbbi ve aromatik bitkilerin her türlü analizlerinin yapılabileceği “Gül ve Tıbbi Aromatik Bitkiler ve Ürünlerini Araştırma ve Geliştirme Laboratuvarı”nın Haziran 2019’dan itibaren hizmet vermeye başlayacağını açıkladı. Böyle bir laboratuvarı Isparta’ya kazandırmaktan dolayı mutluluk duyduklarını belirten Doç. Dr. Serdar Sezer, önceliklerinin “Akredite Laboratuvarı”nın kurulması olduğunu vurguladı.BAKA ve SDÜ destekleri ile kurulan altyapının TÜBİTAK ve Avrupa Birliği vb. projeler ile desteklenmeye devam edeceğinin altını çizen Dr. Sezer, Uluslararası akreditasyona sahip olacak laboratuvar sayesinde ıtrî, tıbbi ve aromatik bitki üreticilerinin özellikle ihracata yönelik ihtiyaç duyulan, uluslararası geçerlilik gerektiren analizlerinin SDÜ bünyesinde gerçekleştirilebileceğini ve bu sayede hem zamandan hem de maliyetten tasarruf edileceğini de belirtti.Bölgede bu konsept ve büyüklükte başka bir laboratuvar bulunmadığı bilgisini de paylaşan Doç. Dr. Serdar Sezer şöyle konuştu: “Laboratuvarda sadece rutin analizler yapılmayacak. Ayrıca ürünlere katma değer sağlayacak birtakım prosesler yeniden değerlendirmeye alınacak. Katma değerli yeni ürünler geliştirilecek ve bölgede yetiştirilen ürünlere uluslararası bir kimlik kazandırma gibi çalışmaları üstleneceğiz. Bölge ekonomisine destek sağlayacak planlamalar kapsamında, Batı Akdeniz Doğal Ürünler Araştırma ve Uygulama Merkezi’nin (BADÜM) kurularak, benzer altyapıları bir araya toplayan daha verimli ve sonuç odaklı bir yapılanmanın içerisindeyiz.”Doç. Dr. Sezer, başta SDÜ ve ISUBÜ olmak üzere tüm paydaşlarla birlikte hareket etmesini planladıkları merkezi, kısa sürede önemli katkılar sağlayacağının bilgisini verdi.