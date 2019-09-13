Eşsiz Kasnak Meşesi Ormanı

Kasnak Meşesi Ormanı doğal olarak sadece ilimiz Isparta sınırları içinde yetişiyor. Boyları 30 metreyi bulan ve Dünyada doğal olarak sadece Yukarı Gökdere Köyü sınırları içinde yetişen 1300 hektarlık Kasnak Meşesi ormanı koruma altında. Vali Ömer Seymenoğlu Kasnak Meşesi ormanına giderek incelemelerde bulundu.Vali Seymenoğlu, Eğirdir Kaymakamı Adem Çelik, Belediye Başkanı Veli Gök, İl Genel Meclisi Üyeleri, Milli Parklar yetkilileri ve köy muhtarları ile birlikte 1987 yılında Tabiat Koruma Alanı ilan edilen Yukarı Gökdere köyü sınırları içinde bulunan 1300 Hektarlık Kasnak Meşesi ormanında incelemelerde bulundu.Girişin yasak olduğu ve sadece Bilimsel Araştırmalar için özel izinle giriş yapılabilen ormanda boyu 30 metreyi aşan 650 yıllık kasnak meşeleri bulunuyor. Yukarı Gökdere Köyü Muhtarı Ahmet Sarı atalarından miras kalan bu doğal güzelliği korumaya devam edeceklerini belirterek Bölgenin dağcılara açılmasını istedi.Eğirdir Milli Parklar İşletme şefi Mustafa Arıkoğlu bölgenin Dünyada bir benzerinin daha olmadığını belirterek, alanda bilimsel ve eğitim çalışmalarının izinle yapılabildiğini kaydetti.Bölgenin korumasından taviz vermeden, Kasnak Meşesi ormanının ülke içinde ve uluslararası alanda tanıtımını yapacaklarını belirten Vali Ömer Seymenoğlu; bölgeyi doğaseverlerin de gezmesini sağlayacak bir çalışma yapacaklarını kaydetti.