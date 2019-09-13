SELÇUKHAN TAŞÖREN TÜRKİYE 2. Sİ DÜNYA ŞAMPİYONASINDA MÜCADELE EDECEK

Antalya'da gerçekleşen Türkiye Vücut Geliştirme ve Fitness Şampiyonası ile Dünya Şampiyonası Milli Takım Seçmelerinde ilimizi gururlandıran bir başarı daha geldi.İlimiz sporcusu Selçukhan Taşören, Genç Erkekler klasik vücut geliştirme açık siklet kategorisinde Türkiye ikincisi oldu.Bu başarısı ile milli takıma seçilen sporcumuz Selçukhan Taşören 22-24 Kasım'da Macaristan'da düzenlenecek Dünya Şampiyonasında ülkemizi ve ilimizi temsil edecek.Sporcumuz, antrenörlerimizi ve Türkiye Vücut Geliştirme Fitness ve Bilek Güreşi İl Temsilciliğimizi kutluyor, başarılarının devamını diliyoruz.Isparta Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü