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LAVANTANIN MORU GÜLÜN PEMBESİ GÖLLERİN MAVİSİ

Batı Akdeniz Emitt Fuarına damgasını vurdu...

LAVANTANIN MORU GÜLÜN PEMBESİ GÖLLERİN MAVİSİ
ISPARTA
G.Tarihi: 06.02.2019 21:29
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EMİTT’e Batı Akdeniz damgasını vurdu
Turizm profesyonellerinin, tatil planlayan tüketicilerin buluştuğu 23. Doğu Akdeniz Uluslararası Turizm ve Seyahat Fuarı’nda (EMITT), bölgedeki kamu kurumları ve özel sektör temsilcilerinin işbirliğinde açılan stantlarda Batı Akdeniz tanıtıldı.

Turizm profesyonellerinin, tatil planlayan tüketicilerin buluştuğu 23. Doğu Akdeniz Uluslararası Turizm ve Seyahat Fuarı’nda (EMITT), bölgedeki kamu kurumları ve özel sektör temsilcilerinin işbirliğinde açılan stantlarda Batı Akdeniz tanıtıldı. EMİTT 2019’da Antalya standında başarılı atış yapanların tatil ve festival biletleri kurasına katılma hakkı kazandığı golf sahası ile minyatür Aspendos tiyatrosu merdivenleri, Isparta Burdur standında gül ve lavanta tarlaları görsellerinin bulunduğu fotoğraf köşesi, Isparta ve Yalvaç müzelerinin simgelerinin yer aldığı hatıra paraların hazırlandığı bölüm, Bucak Salebi ve diğer yöresel lezzetlerin ikram edildiği bölümler başta olmak üzere Batı Akdeniz stantları büyük ilgi gördü.

Salda ile Eğirdir gölleri, Davraz ile Salda kayak merkezleri gibi görsellerle de fotoğraf çekilenler ile ziyaretçiler stantta tanıtım çalışması yürütenlerden gül, lavanta, kış sporları, Sütçüler, Kızıldağ ve benzeri turizm değerlerini yerinde görüp güzellikleri yaşayabilmek için Isparta ve Burdur’a nasıl, ne zaman ve kaç günlük gezi planlayabileceklerini öğrendi. Isparta Burdur stantlarına gelenler; ‘Nisanda kiraz çiçeklerini ve zambakları, mayısta gülleri, haziran-temmuz aylarında lavanta tarlalarını, kış aylarında Davraz ve Salda kayak merkezlerini, yıl boyunca da tarihi ve doğa turizmi için Isparta ve Burdur’a davet edildi.

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy’un katıldığı törenle açılan EMİTT 2019, TÜYAP Fuar ve Kongre Merkezi’nde 4 gün sürdü. Isparta Valisi Ömer Seymenoğlu, Antalya Valisi Münir Karaloğlu ve Burdur Valisi Hasan Şıldak öncülüğünde BAKA koordinasyonunda turizm potansiyelinin tanıtım çalışmaları EMİTT’te de sürdürüldü. BAKA koordinasyonu ve desteği, bölgedeki kamu kurumları ve özel sektör temsilcilerinin işbirliğinde Isparta ve Burdur’un birarada olduğu stant ile ‘Destination Antalya’ başlığındaki Antalya standında tanıtım gerçekleştirildi. EMİTT’te çok sayıda medeniyete ev sahibi olan Batı Akdeniz’in tarihi, Aspendos gibi önemli eserleri, Sagalassos, Perge, Kybra ve Psidia başta olmak üzere antik kentleri, müze ve ören yerleri, eko, sağlık, inanç ve kültür, spor, yayla gibi alternatif turizm zenginlikleri de tanıtıldı.

Batı Akdeniz’in turizm değerleri ve potansiyelinin tanıtıldığı EMİTT’te ilk gün açılış törenine katılan BAKA Yönetim Kurulu Dönem Başkanı Isparta Valisi Ömer Seymenoğlu ve Burdur Valisi Hasan Şıldak, Burdur Ticaret ve Sanayi Odası (BUTSO) Başkanı Yusuf Keyik, başta Antalya ve Gülbirlik olmak üzere çok sayıda ilin standını birlikte gezdi, günboyu Isparta Burdur Standı’nda katılımcılar ve konuklarla birebir ilgilenip tanıtım çalışmalarına destek oldu, çok sayıda ilin valisi ve yöneticilerini de stantta ağırladı.

LAVANTANIN MORU GÜLÜN PEMBESİ GÖLLERİN MAVİSİ

Mor, pembe ile mavi renklerin yeraldığı görsellerin hakim olduğu yoğun ilgi gören Isparta Burdur standında; gül ve lavanta lokumu, ceviz ezmesi, haşhaşlı yufka, elma cipsi, şokelma gibi yöresel ürünler ikram edilen ziyaretçiler, güller ve lavanta tarlaları, Salda ve Eğirdir gölleri görselleri önünde fotoğraf çekilebilmek için sıra bekledi. Bölgedeki ‘Helenistik çağdan Roma dönemine kadar madeni para basan antik kentlerden’ hareketle BAKA ile Isparta Kültür ve Turizm İl Müdürlüğü’nün yaptırdığı kalıplardan çıkan hatıra paralar da ilgi odağı oldu. Oteller yerel seyahat acente yetkilileri tanıtım yaparken firmalar da gül ve lavanta suları ile kolonyalar, krem ve losyon benzeri kozmetik ürünlerini tanıttı. Isparta-Burdur standında tanıtım çalışmasını; Isparta İl Kültür Turizm Müdürlüğü, Sütçüler, Eğirdir ve Güneykent belediyeleri, Şarkikarağaç Kaymakamlığı, Bizim Eğirdir Platformu, Isparta ve Burdur’dan kooperaftifler, kozmetik ve turizm sektöründe faaliyet gösteren firmalar ile oteller gerçekleştirdi.

ANTALYA’DA 2019 ASPENDOS YILI VURGUSU

EMİTT’teki Antalya standı ise, Antalya Valisi Münir Karaloğlu’nun talimatlarıyla ‘Destination Antalya’ konseptinde hazırlandı ve turizm başkentinde ilan edilen 2019 Aspendos Yılı’na uygun olarak antik Aspendos Tiyatrosu temalı stant tasarımı kullanıldı. İlk gün Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy’un da ziyaret ettiği, teması #aspendostime olan BAKA koordinasyonu ve desteğinde açılan Antalya standını yerli ve yabancı birçok üst düzey profesyonel turizmi ile yönetici ziyaret etti. Antalya’nın deniz-kum-güneş olarak özetlenen resort turizminin yanı sıra, turizmin on iki aya yayılması ve turizm gelirlerinin artırılması amacıyla alternatif turizm alt sektörleri de Antalya stantında tanıtıldı. BAKA, Antalya Tanıtım A.Ş. (Antalya Destination) işbirliğinde organize edilen EMITT 2019 Antalya standında İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü, Büyükşehir Belediyesi, AKTOB, ATAV, ATSO, MATSO, turizm birlikleri ATİB, STB ve BETUYAB Antalya’nın tanıtımını gerçekleştirdi.

Antalya’da gelir düzeyi yüksek turistleri hedefleyen golf turizminin de tanıtımının yapıldığı Antalya stant alanında mini bir golf alanında da başarılı atış gerçekleştiren ziyaretçiler arasında çekilişle tatil, Aspendos Opera ve Bale Festivali konser biletleri, Antalya tanıtım filmleri flash bellekleri, Antalya’nın ünlü bergamot kabuğu reçelleri ve diğer hediyeler verildi. Stanta Antalya’nın tarihi zenginliğine ve köklü geçmişine vurgu yapmak amacıyla geçtiğimiz yıllarda yurt dışından tekrar anavatanı Antalya’ya kazandırılan Antalya Müzesi’nde sergilenen Yorgun Herkül (Weary Hercules) canlı heykel adam gösterisi de gerçekleştirildi.

Fuar ziyaretleri kapsamında Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Kalkınma Ajansları Genel Müdürü Barış Yeniçeri de, Isparta Burdur ile Antalya stantlarını ziyaret ederek başarılar diledi.

90 ülkeden katılımcı ile 60 binin üzerinde ziyaretçi gelen, dünyanın ve Türkiye’nin dört bir yanından tatil rotalarını aynı platformda buluşturan EMİTT’te stantları, farklı ülke vatandaşlarının yanısıra çok sayıda yerli ve yabancı turizm profesyonelleri ile seyahat tutkununu ziyaret etti. Isparta Burdur ile Antalya’nın stantlarında katılımcıların diğer stantları gezerek gerçekleştirdiği binleri bulan ikili görüşmelerde de yeni tur programları, ticari işbirlikleri ve rezervasyonlar konusunda olumlu ön görüşmeler yapıldı.


 
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ISPARTA EVLİLİK FUARI
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