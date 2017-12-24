ISPARTA'DA EN TAZE DOĞAL BALIKLAR KARİDES KALAMAR BU ADRESTE

Isparta'nın en taze ve en bol çeşit balık türlerini sunan Dostlar Balıkçılık tezgahları adeta dev bir akvaryumu andırıyor.



Doğal alabalıktan deniz çubrasına,kefalden palamuta ve yine derin sularda yaşayan vitamin deposu yılan balığı,kalkan balığı,karides,kalamar ve diğer balık türleri ile Dostlar Balıkçılık sizlere sağlık dolu bir balık menüsü sunuyor.

Balık ihtiyacınızın dışında spot manav hizmetide veren Dostlar Balıkçılık'tan taze sebze ve meyve yada balığın yanında yeşillikte alabiliyorsunuz.

Adres:

Yeni Antalya yolu müftülük ilerisi

Telefon : 0 246 218 28 00