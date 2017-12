ISPARTA'DA DEV KULE İNŞA EDİLİYOR

Isparta Belediyesi tarafından Çünür’de inşası devam eden Yeni Otogar ve Yaşam Alanında 20 metre çapında ve 96 metre yüksekliğe sahip olacak kulenin temeli atıldı. Deepmix sistemi uygulanan yöntemle tabana 18 metre inilerek kulenin altı beton ile dolduruluyor.Her kitleye hitap edecek olan ve 200 dönümlük bir alanda projelendirilen Isparta Şehirlerarası Terminal, AVM, Kırsal Terminal Projesinde inşaat çalışmaları gece-gündüz devam ederken, inşaat çalışmalarında yeni bir aşamaya geçildi. Yeni Otogar ve Yaşam Alanında yer alacak olan 96 metre yüksekliğine sahip ve içerisinde restaurant, kafeterya, müze, toplantı salonlarının da bulunacağı Kültür Kulenin temeli atıldı. Çalışmaları yerinde inceleyen Isparta Belediye Başkanı Yüksek Mimar Yusuf Ziya Günaydın, “Bugün şantiyemizin önemli bir kısmının temeli atılıyor. 96 metre yüksekliğindeki kulemizin taban sömellerinin deepmix denilen bir teknikle, 120 çapında özel beton toprak içinde kolonlar üretiyoruz. 18 metre yüksekliğinde tabana inerek rijit bir şekilde kulenin altını dolduruyoruz” dedi.Kulenin depreme dayanıklı olarak inşa edildiğini kaydeden Belediye Başkanı Yusuf Ziya Günaydın, “Kule yüksek olduğu için herhangi bir deprem anında kulenin devrilmesini önlemek için alttaki adeta pabuç şeklini alan kısım genişletiliyor. Kulenin çapı 20 metre, bunun altı bu şekilde yapılıyor. 20 metrenin yanı sıra 20’şer metre daha daire geçerekten burada da 6’şar metre deepmix şırıngası yapıyoruz. Böylelikle geniş bir alanda kulenin tabanı genişlemiş oluyor. Taban sömel alanı büyüyor, ardından da demirler ve radyeler yapılıyor. Bu teknik dünyanın belli yerlerinde kullanıyor. Yine bu teknik İstanbul’a yapılan yeni havalimanında kullanılıyor. Zaten oradaki kullanılan makine burada kullanılıyor. Bu diğer sisteme nazaran çok daha fazla emniyetli. En iyi teknolojiyi kullanıyoruz. Beton 40-60 kullanılıyor, burada ise C80 kullanılıyor. İyi bir teknik kullanıyoruz. Bugün kulemizin de temelini de atmış oluyoruz” şeklinde konuştu.Bu döner kulenin temelinin atılmış olduğunu aktaran Başkan Günaydın, “Bu çalışmanın simgesel noktası burası. Bir kule olarak kalmayıp, içerisi fonksiyon yüklü. En üstte döner bölüm var ve restaurant olacak. Altında yine 8 metre yüksekliğinde kafeterya yer alıyor. Isparta’ya has menüler yer alacak. Farklı düşünceler yer alacak. Burada önemli protokol görüşme ve toplantı salonu da yer alacak. Diğer taraftan yine Isparta önemli bir düşey müzesine daha kavuşacak. Yakın tarihte Isparta bir kültür yuvası olacak. Türkiye’de ve çok yerde olmayan bize has projeler, bize has menüler olacak ve Isparta’nın bir numaralı fonksiyon yüklü sembolü olacak. Isparta’ya gelen herkes buraya gelmeyi arzu edecek. Şimdiden bu çalışmaların Isparta’mıza ve Türkiye’mize hayırlı olması temennisinde bulunuyorum” görüşlerinde bulundu.