EĞİRDİR YOLUNDA TRAFİK KAZASI!

TRAKTÖR SÜRÜCÜSÜ EĞİRDİR YOLUNDA FECİ ŞEKİLDE CAN VERDİ

Isparta Eğirdir yolunda traktör ile otomobil feci şekilde çarpıştı..



Kaza Isparta Eğirdir yolunda meydana geldi. Saat 12.15 civarlarında traktör ile otomobil, hatalı olduğunu defalarca yazdığımız eskiye oranla yaklaşık 2 metre daraltılan Eğirdir yolunda meydana geldi. Herhangi bir Emniyet şeridi, kaçış yolu bulunmayan hatalı ve daraltılan Eğirdir yolunda bir masum insan daha sorumsuzluğun kurbanı oldu. Defalarca yazdığımız uyarılarda bulunduğumuz şehrin hiçbir yetkilisinin uyarılarımızı dikkate almadığı Eğirdir yolunda bir traktör ile otomobil çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle traktör sürücüsü olay yerinde feci şekilde can verdi. Emniyet güçleri olayla ilgili inceleme başlattı.



Haber: Kemal Erben

