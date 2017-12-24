ISPARTA'DA ATIL DURUMDA İDİ PIRIL PIRIL OLDU

HİZMET VERMEYE HAZIRLANIYOR
Gül Küçük Sanayi Sitesi Kooperatif Başkanı Mehmet Boyacı, Sanayi Sitesi'nin alt tarafında bulunan ve yıllardır bakımsız olan .1 Düğün ve Kongre Salonunu kiraya verdiklerini ve salonun baştan sona yenilendiğini söyledi.
Salondaki çalışmalarda sona gelindiğini ve önümüzdeki günlerde hizmet vermeye başlayacağını ifade eden Gül Küçük Sanayi Sitesi Kooperatif Başkanı Mehmet Boyacı, konu ile ilgili olarak yaptığı açıklamada şu bilgileri verdi; “Bilindiği gibi, Sanayi Sitemizin yıllar önce yapılmış olan bir Düğün Salonu ve Kongre Merkezimiz vardı. Ancak, burası zamanla atıl duruma geldi.
BOYACI: “BURASINI ATILLIKTAN MODERN HALE GETİRDİK”
Ancak, biz burayı aktif hale getirmek için çalışmalara başladı ve burayı kiraladık. Burası bundan böyle Modapark Düğün Salonu işletmecileri olan Serkan ve Erkan Başpınar kardeşler tarafından işletilecektir. Şuanda iç işleri nerdeyse tamamlanmak üzere.
Modapark Gül Balo ve Kongre Salonu olarak hizmet verecek olan burasının dış cephesi ise Çırağan Sarayından esinlenilen bir mimari ile yenilenecek. Başkan olarak yönetimimle birlikte bugüne kadar verdiğimiz sözleri esnafımızın da desteği ile yaptık. Yeni projeler ise yolda. Bu yapının baştan sona yenilenmesi ile Gül Sanayi Sitesi modern bir düğün salonuna kavuşmuş olacaktır.
“YAPI ÜZERİNDE BÜYÜK BİR RESTORASYON ÇALIŞMASI YAPILIYOR”
Gül Sanayi Sitesinde görev yaptığımız 4 yılda sanayimizi sürekli ileriye taşımanın gayreti içinde olduk. Gül sanayi sitesinde yeni bir projeye imza attık ve bu doğrultuda atıl durumda ojan düğün salonu, modern hale getirdik. Yapmış olduğumuz düğün salonu ihalesini aldıkları gün tadilat ve restorasyon çalışması başlatan Serkan ve Erkan Başpınar kardeşler dış cephe için Çırağan Sarayından esinlenilen bir mimari hazırlattılar. Modapark Gül Balo ve Kongre Salonu olarak hizmet verecek düğün salonunun iç işleri nerdeyse tamamlandı” dedi.
“850 KİŞİLİK DÜĞÜN SALONU VE KONGRE MERKEZİ OLACAK”
Gül Küçük Sanayi sitesi Kooperatif Başkanı Mehmet Boyacı verdikleri sözleri yerine getirmenin gururunu yaşadıklarını vurgulayarak, konuşmasının devamında şunları söyledi; “450 üyemize yap, işlet, devret modeli ile modern bir düğün salonu kazandırıyoruz. Üyelerimizin % indirimli olarak hizmet alacakları düğün salonun yenilenme çalışmalarının 30 Ocak’a kadar tamamlanması hedefleniyor. Üyelerimizin desteği ve ekibimizle Gül Küçük Sanayi Sitesinde 20 yıldır yapılamayan işleri yaptık. Yaptığımız çalışmalara destek veren devletimize ve belediyemize de teşekkür ediyoruz. Valilik ve belediye gibi kurumları- mızla, milletvekillerimizin toplantı ve etkinliklerine salonumuz ücretsiz olarak tahsis edilecektir. Engelli ve yaşlılar için asansör bulunacak düğün salonunda, çocuk oyun parkı, dinlenme odası, mescit, gelin odası, kafeterya hizmetleri verilecek. İsparta’nın tek otopark sorunu olmayan düğün salonu olacak. 850 kişilik Modapark Gül Balo ve Kongre Salonu düğün, davet, sünnet, nişan, kına, konferans, kongre, toplantı, mevlüt ve iftar organizasyonlarına yemekli yada yemeksiz her türlü hizmeti verebilecektir” dedi.