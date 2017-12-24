ISPARTA'DA ATIL DURUMDA İDİ PIRIL PIRIL OLDU

HİZMET VERMEYE HAZIRLANIYOR



Gül Küçük Sanayi Sitesi Kooperatif Başkanı Mehmet Boyacı, Sanayi Sitesi'nin alt tarafında bulunan ve yıllardır bakımsız olan .1 Düğün ve Kongre Salonunu kiraya verdiklerini ve salonun baştan sona yeni­lendiğini söyledi.

Salondaki çalışmalarda sona gelindiğini ve önü­müzdeki günlerde hizmet vermeye başlayacağını ifade eden Gül Küçük Sa­nayi Sitesi Kooperatif Baş­kanı Mehmet Boyacı, konu ile ilgili olarak yaptığı açık­lamada şu bilgileri verdi; “Bilindiği gibi, Sanayi Site­mizin yıllar önce yapılmış olan bir Düğün Salonu ve Kongre Merkezimiz vardı. Ancak, burası zamanla atıl duruma geldi.



BOYACI: “BURASINI ATILLIKTAN MODERN HALE GETİRDİK”

Ancak, biz burayı aktif hale getirmek için çalışma­lara başladı ve burayı kira­ladık. Burası bundan böyle Modapark Düğün Salonu işletmecileri olan Serkan ve Erkan Başpınar kardeşler tarafından işletilecektir. Şu­anda iç işleri nerdeyse ta­mamlanmak üzere.

Modapark Gül Balo ve Kongre Salonu olarak hiz­met verecek olan burasının dış cephesi ise Çırağan Sarayından esinlenilen bir mimari ile yenilenecek. Başkan olarak yönetimimle birlikte bugüne kadar verdi­ğimiz sözleri esnafımızın da desteği ile yaptık. Yeni projeler ise yolda. Bu yapı­nın baştan sona yenilen­mesi ile Gül Sanayi Sitesi modern bir düğün salonuna kavuşmuş olacaktır.



“YAPI ÜZERİNDE BÜYÜK BİR RESTORASYON ÇALIŞMASI YAPILIYOR”

Gül Sanayi Sitesinde görev yaptığımız 4 yılda sanayimizi sürekli ileriye ta­şımanın gayreti içinde olduk. Gül sanayi sitesinde yeni bir projeye imza attık ve bu doğrultuda atıl du­rumda ojan düğün salonu, modern hale getirdik. Yap­mış olduğumuz düğün sa­lonu ihalesini aldıkları gün tadilat ve restorasyon çalış­ması başlatan Serkan ve Erkan Başpınar kardeşler dış cephe için Çırağan Sa­rayından esinlenilen bir mi­mari hazırlattılar. Modapark Gül Balo ve Kongre Salonu olarak hizmet verecek düğün salonunun iç işleri nerdeyse tamamlandı” dedi.



“850 KİŞİLİK DÜĞÜN SALONU VE KONGRE MERKEZİ OLACAK”

Gül Küçük Sanayi sitesi Kooperatif Başkanı Meh­met Boyacı verdikleri söz­leri yerine getirmenin gururunu yaşadıklarını vur­gulayarak, konuşmasının devamında şunları söyledi; “450 üyemize yap, işlet, devret modeli ile modern bir düğün salonu kazandırı­yoruz. Üyelerimizin % indirimli olarak hizmet ala­cakları düğün salonun ye­nilenme çalışmalarının 30 Ocak’a kadar tamamlan­ması hedefleniyor. Üyeleri­mizin desteği ve ekibimizle Gül Küçük Sanayi Site­sinde 20 yıldır yapılamayan işleri yaptık. Yaptığımız ça­lışmalara destek veren dev­letimize ve belediyemize de teşekkür ediyoruz. Valilik ve belediye gibi kurumları- mızla, milletvekillerimizin toplantı ve etkinliklerine sa­lonumuz ücretsiz olarak tahsis edilecektir. Engelli ve yaşlılar için asansör buluna­cak düğün salonunda, çocuk oyun parkı, dinlenme odası, mescit, gelin odası, kafeterya hizmetleri verile­cek. İsparta’nın tek otopark sorunu olmayan düğün sa­lonu olacak. 850 kişilik Mo­dapark Gül Balo ve Kongre Salonu düğün, davet, sün­net, nişan, kına, konferans, kongre, toplantı, mevlüt ve iftar organizasyonlarına ye­mekli yada yemeksiz her türlü hizmeti verebilecektir” dedi.

