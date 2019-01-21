Emit Böcek Okulu Projesi Başlıyor

Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi Tarım Bilimleri ve Teknolojileri Fakültesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Ozan DEMİRÖZER’in yürütücülüğünü yapacağı Emit Böcek Okulu 2019 Projesi, Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu TÜBİTAK 4004 DOĞA EĞİTİMİ VE BİLİM OKULLARI Programı tarafından destek kapsamına alındı.



Emit Böcek Okulu nedir?



Dünya üzerindeki canlılığın devamı için büyük önem taşıyan böcekler, özellikle okul öncesi ve sonrasındaki eğitim dönemlerinde öğrencilerde merak duygusunun teşvik edilmesinde ve bilimle tanışmalarında büyük rol oynamaktadır.“Emit Böcek Okulu 2019” projesi sayesinde öğrencilerde böcekler hakkında farkındalık yaratılarak, ekoloji bilincini geliştirmek ve bilimsel çalışmaya özendirmek, eğer varsa böcek korkusu ve tiksinti duygusunu giderilmesi amaçlanmaktadır. Bu proje kapsamında, EMIT’in (Isparta Entomoloji Müzesi) sahip olduğu alt yapı ve entomolojik materyalin hedef kitle olarak seçilen Isparta'da bulunan ilköğretim 4. ve 5. sınıf öğrencilerine uygun olarak hazırlanması ve tanıtılması hedeflenmektedir. Yapılacak bu çalışmada, böceklerin morfolojik yapıları, davranışları, yaşama biçimleri, faydaları ve zararları, doğa ve insan hayatı için önemleri teorik ve uygulamalı olarak hedef kitleye aktarılacaktır. Bir gün boyunca verilecek olan eğitim takvimi;2018-2019 eğitim ve öğretim yılının bahar döneminde 10 - 31 Mayıs, 2018-2019 eğitim ve öğretim yılının Güz döneminde ise 20 Eylül - 11 Ekim olarak belirlenmiştir.



Proje kimler tarafından gerçekleştirilecek?



Proje Yürütücüsü: Doç. Dr. Ozan DEMİRÖZER (Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi, Tarım Bilimleri ve Teknolojileri Fakültesi, Bitki Koruma Bölümü)



Proje Yardımcıları: Araş. Gör. Asiye UZUN (Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi, Tarım Bilimleri ve Teknolojileri Fakültesi, Bitki Koruma Bölümü), YL. Öğr. H. Merve SARI (Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi, Lisansüstü Eğitim Enstitüsü)



Proje Eğitmenleri: Araş. Gör. Sevtap SARICA (SDÜ, Güzel Sanatlar Enstitüsü), Mehmet SARI ( SDÜ, Güzel Sanatlar Enstitüsü)



Kaynak: ISUBÜ