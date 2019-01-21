Orman Fakültesi’nde görev yapan Prof. Dr. Kürşad ÖZKAN, Doç. Dr. Serkan GÜLSOY ve Doç. Dr. Ahmet MERT’ in koordinatörlüklerinde 2237-A “Bilimsel Eğitim Etkinlikleri Desteği Programı” kapsamında “Biyolojik Çeşitlilik Ölçüm Süreçleri - Envanter, Veri Transferi ve Hesaplama Teknikleri”, “Analitik Doğa - Kümeleme ve Ordinasyon Teknikleri” ve “Doğal Ekosistemler İçin CBS ve Uydu Görüntüleri Kullanarak Çevresel Altlıkların Hazırlanması” başlıkları ile TÜBİTAK’a sunulan üç projede desteklenmeye uygun görülmüştür.Eğitimlere lisansüstü öğrencileri ve genç araştırmacılar (35 yaş altı, en az lisans derecesine sahip, Üniversite ya da Ar-Ge Kuruluşlarında çalışan kişiler) katılabilmektedir.Konuya ilgi duyan lisansüstü öğrenciler ve genç araştırmacılar www.kantitatifekoloji.net web sayfası üzerinden projelere ilişkin bilgilere ulaşabileceklerdir.Kaynak. ISUBÜ