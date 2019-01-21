Isparta Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğümüz, Isparta İl Milli Eğitim Müdürlüğünün düzenlediği, “2023 Eğitim Vizyonu İzdüşümünde Isparta’da Eğitimin Niteliğini Geliştirme Çalıştayı” nın bir ayağı olan, Mesleki ve Teknik Eğitim Kurumlarının sorunlarının ele alındığı ve gün boyu süren toplantıda yer alarak, Kurumumuzun faaliyet alanı içerisinde olan ve ilgili okullarda öğrenim gören öğrencilerin istihdamına yönelik yapılan çalışmaları katılımcılarla paylaştı.İl Milli Eğitim Müdürü Dr. Ahmet YILDIRIM’ın, mesleki ve teknik eğitim kurumlarının şu anki durumlarını iyileştirmek, bu okullardaki personel ve öğrencilerin niteliklerini artırmak ve geleceğe yönelik olumlu adımların atılması yönündeki çabaların, bu etkinlikte somutlaştırılarak, uygulanabilir hale getirilmesini amaçladıklarını belirttiği açılış konuşmasının ardından başlayan toplantıya; Süleyman Demirel Üniversitesinde görevli akademisyenler, İl Milli Eğitim Müdürlüğü yöneticileri, ilgili okulların idareci ve öğretmenleri, özel sektör temsilcileri katıldı.İl Müdürlüğümüzü temsilen İl Müdür Yardımcımız Mustafa HÖKE, İş ve Meslek Danışmanları Alper ERDİK ve Şakir DEMİR’in bulunduğu toplantıda; mesleki ve teknik liselerden mezun öğrencilerin deneyimsizlik sorununun ortadan kaldırılması için, İŞKUR’un yaptığı çalışmalar ve özel olarak aktif işgücü politikaları, ayrı ve önemli bir başlık olarak ele alındı. İş Kulüplerimiz aracılığı ile bu öğrencilere iş arama becerilerinin edindirilmesinin önemi de yine öneriler listesinde yer aldı.