Isparta yaya geçitlerinde yaya güvenliği için yürüdü

Isparta yaya geçitlerinde yaya güvenliği için yürüdü
ISPARTA
G.Tarihi: 03.10.2019 11:07
0
Isparta Düğün Salonları
Isparta Şehir Hastanesi

20l9 yılı "Yaya Öncelikli Trafik Yılı" olarak ilan edilmiş olup bu kapsamda yaya güvenliğini sağlamak üzere ''Devletin tüm unsurlarıyla takipçisi ve nöbette oıduğunu göstermek" amacıyIa başta okullar olmak üzere bütün kamu kurum ve kuruluşları hizmet binalarının önünde ve diğer yaya geçitlerinde ''Yaya Güvenliğinin Nöbetçisiyiz'' sloganıyla 02 Ekim 2019 Çarşamba günü 13.00- l5.00 saatIeri arasında i[imizdeki sıraIı/sorumIu tüm amirlerin her birinin farklı yaya geçitlerinde bizzat katılım sağlayacağı "Yaya Geçidi Nöbeti" farkındalık etkinliğinin hastanemiz ayağı hastanemiz ana kapısı önünde idarecilerimizin katılımı ile gerçekleştirildi.

ISPARTA İL MÜFTÜLÜĞÜ

İlimiz Müftülüğünce “Yaya Geçidi Nöbeti” Etkinliği Gerçekleştirildi

İçişleri Bakanlığınca 2019 Yılı “Yaya Öncelikli Trafik Yılı” olarak ilan edilmiş olup bu kapsamda yaya güvenliğini sağlamak ve farkındalık oluşturmak amacıyla 02.10.2019 tarihinde İl Müftüsü Bayram ŞAHİN’ in ve Müftülük personelinin katılımıyla Adnan Menderes Bulvarı üzerinde bulunan yaya geçidinde “Yaya Geçidi Nöbeti” etkinliği gerçekleştirildi.

ISPARTA OGM

Isparta Orman Bölge Müdürlüğü Personeli Yaya Güvenliği İçin Yürüdü

Bütün Türkiye’de İçişleri Bakanlığınca 2019 yılının "Yaya Öncelikli Trafik Yılı" olarak ilan edilmesi kapsamında Isparta Orman Bölge Müdürlüğü çalışanları olarak yaya güvenliğini sağlamak "Devletin tüm unsurlarıyla takipçisi ve nöbette olduğunu göstermek" amacıyla pankartlarla yürüyüş yapıldı.
Etkinlik kapsamında Bölge Müdür Vekili Yaşar Ramazan Kartal, Bölge Müdür Yardımcıları, Şube Müdürleri, Isparta Orman Bölge Müdürlüğü ve Isparta İşletme Müdürlüğü Personeli olarak Bölge Müdürlüğümüz hizmet binasının önünden yürüyüşe başlanarak yaya geçitlerinde "Yaya Güvenliğinin Nöbetçisiyiz" sloganıyla 02 Ekim 2019 Çarşamba günü 13.00-15.00 saatleri arasında farklı yaya geçitlerinde bizzat katılım sağlayarak "Yaya Geçidi Nöbeti" farkındalık etkinliği gerçekleştirildi.

Eğirdir Belediyesi

Eğirdir Protokolü, Öğrencilerle Birlikte 'Öncelik Hayatın, Öncelik Yayanın' Kampanyası Kapsamında Sürücülere Elma ve Broşür Dağıttı

İçişleri Bakanlığımızca yurt genelinde yaya öncelikli trafik bilincinin yaygınlaştırılması için "Öncelik Hayatın, Öncelik Yayanın" sloganıyla başlatılan kampanya kapsamında ilçemizde ilçe protokolünün katılımı ile yaya geçitlerinde broşür ve elma dağıtıldı.

İlçemizde Hızırbey Cami önü ve arkasında düzenlenen etkinliğe Eğirdir Kaymakamımız Adem ÇELİK, Belediye Başkanımız Veli GÖK,Eğirdir Emniyet Müdürümüz İsmail KARASAKAL ve daire amirleri ile öğrenciler katıldı.

Etkinlikte yol üzerinden geçen araçları tek tek durduran protokol üyelerimiz sürücülere Eğirdir elması ikram ederek "Öncelik hayatın, Öncelik Yayanın" kampanya broşürlerini dağıttılar.
 
71113342-523080805143592-6002882129543823360-n71149235-523080785143594-4457687878675202048-n71182976-2161843784109953-5826556245821095936-n71187854-659500297875767-5350955374465777664-n71216694-523080701810269-7105069560599937024-n71265380-2161843740776624-5955965543184859136-n71337771-523080938476912-5408456005782601728-n71484864-523080708476935-576740474933477376-n71535477-659500197875777-7210448125100556288-n71590026-523080858476920-391385758205739008-n71645451-659500211209109-3605261398700982272-n71743457-659500364542427-7572781616414588928-n71748483-523080741810265-3832358378592534528-n72174210-659500381209092-3442349376448495616-n72336515-523081221810217-9086436075592744960-n72486503-2161843964109935-4337548048449142784-n72588562-2161843727443292-2000511189980807168-n

EĞİRDİR
 
71169293-2397348823820801-8812171528633319424-n71341319-2397349080487442-4157535034087047168-n71556065-2397348657154151-5411648283175026688-n71789174-2397349703820713-6045576934849511424-n
Yazdır
Yorumlar0
Onay Bekleyenler0
Yorumu Gönder
Dikkat! Yazılan yorumlar hiçbir şekilde sitenin görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Isparta yaya geçitlerinde yaya güvenliği için yürüdü
Yaylaköy Göleti 1.670 Dekar tarımsal araziyi sulayacak!
Isparta'da elektrikli bisikletler için uygun fiyatlı akü değişimi
Isparta'da Yaya Geçidi Nöbeti etkinliği düzenlendi
Isparta'da her yerde aranan hırsız yakalandı
Isparta 32 plakalı haber olan araç yakalandı trafikten men edildi
Isparta'da iki otomobil çarpıştı
Isparta'da Okula Uyum Süreci Semineri düzenledi
ISPARTA'DA KALP DELİĞİNE AMELİYATSIZ ÇÖZÜM
Gıda fiyatlarını düşürecek hamle! Peş peşe gelecek...
TED ISPARTA KOLEJİ'NDE TOEFL HEYECANI
Yepyeni ve askılı telefon kılıfları Isparta'da Telalem'de
EZGİ PASTANESİ ''PASTANIN HERŞEYİ''
Uçaklarda hava polisi dönemi başlıyor
ISPARTA'DA KALP RİTİM BOZUKLUKLARINA SON!
Isparta'da KÖYDES Yatırımları Değerlendirildi
Isparta'da Yetim çocuklara yardım paketi
Isparta'da Yolcu otobüsü ile otomobil çarpıştı
Isparta'da sahte ve kaçak içki operasyonu!
Isparta'nın her noktasında belediyeden çalışma
Bugün açıklandı! Kamuda yeni dönem
Karar çıktı! Vatandaşa faiziyle geri ödenecek
Isparta İl Tarım ve Orman Müdürlüğü'den önemli duyuıru
SDÜ Rektörü Çarıkçı'dan öğrencilere yemek fiyatları açıklaması
Isparta’nın da yöresel ürünleri sergileniyor
12345678910111213141516171819202122232425

FOTO GALERİ

Yumurtanın içinden yumurta çıktıYumurtanın içinden yumurta çıktı
Isparta'daki 30 Ağustos Zafer Bayramı KutlamarıIsparta'daki 30 Ağustos Zafer Bayramı Kutlamarı
Isparta Demokrasi ve Milli Birlik Günü'nde tek yürek olduIsparta Demokrasi ve Milli Birlik Günü'nde tek yürek oldu
Isparta Güneykent Gül Festivali'nden karelerIsparta Güneykent Gül Festivali'nden kareler
Dünyaya ait değilmiş gibi görünen canlılar!Dünyaya ait değilmiş gibi görünen canlılar!
Türkiye'nin Gül,Lavanta ve Zambak Bahçesi IspartaTürkiye'nin Gül,Lavanta ve Zambak Bahçesi Isparta
Oksijen Cenneti Isparta Kızıldağ Milli ParkıOksijen Cenneti Isparta Kızıldağ Milli Parkı
Yumurtanın içinden yumurta çıktıIsparta'daki 30 Ağustos Zafer Bayramı KutlamarıIsparta Demokrasi ve Milli Birlik Günü'nde tek yürek olduIsparta Güneykent Gül Festivali'nden karelerDünyaya ait değilmiş gibi görünen canlılar!Türkiye'nin Gül,Lavanta ve Zambak Bahçesi IspartaOksijen Cenneti Isparta Kızıldağ Milli Parkı
ısparta yas pastaısparta çiğ köfteısparta perdeIsparta yapı malzemelerisüpürge toz torbasıısparta mutfak eşyalarıısparta mobilyaroyal restaurantisparta giyotin cam balkonIsparta Motor TamircilerISPARTA İÇ GİYİMISPARTA ŞARKÜTERİISPARTA DÜĞÜN SALONLARIISPARTA TÜRKER AVM

ÇOK OKUNANLAR

Isparta'da Yolcu otobüsü ile otomobil çarpıştıIsparta'da Yolcu otobüsü ile otomobil çarpıştı30 Eylül 2019
Ispartalı Askerimiz şehit düştüIspartalı Askerimiz şehit düştü26 Eylül 2019
Şehit Onbaşı Mehmet Ceylan'ın Isparta'daki evine Türk bayrağı asıldıŞehit Onbaşı Mehmet Ceylan'ın Isparta'daki evine Türk bayrağı asıldı26 Eylül 2019
Şehit Uzman Onbaşı Ceylan, son yolculuğuna uğurlandıŞehit Uzman Onbaşı Ceylan, son yolculuğuna uğurlandı27 Eylül 2019
Karar çıktı! Vatandaşa faiziyle geri ödenecekKarar çıktı! Vatandaşa faiziyle geri ödenecek30 Eylül 2019
Isparta'da jandarmadan huzur güven uygulamasıIsparta'da jandarmadan huzur güven uygulaması26 Eylül 2019
Isparta OBM'den önemli duyuruIsparta OBM'den önemli duyuru27 Eylül 2019
Isparta'nın en taze ve sağlık kaynağı balıklar Gözde Balık TezgahlarındaIsparta'nın en taze ve sağlık kaynağı balıklar Gözde Balık Tezgahlarında28 Eylül 2019
3 aylık indirim: 27 bin TL cepte kalacak3 aylık indirim: 27 bin TL cepte kalacak27 Eylül 2019
Isparta’da "dumansız araçlar" uygulaması sigara içen yandı!Isparta’da "dumansız araçlar" uygulaması sigara içen yandı!26 Eylül 2019
Uçaklarda hava polisi dönemi başlıyorUçaklarda hava polisi dönemi başlıyor01 Ekim 2019
EZGİ PASTANESİ ''PASTANIN HERŞEYİ'' EZGİ PASTANESİ ''PASTANIN HERŞEYİ'' 01 Ekim 2019
Ahşabı sanata dönüştürdü, hayalini çocuklarıyla gerçekleştirdiAhşabı sanata dönüştürdü, hayalini çocuklarıyla gerçekleştirdi28 Eylül 2019
Yepyeni ve askılı telefon kılıfları Isparta'da Telalem'deYepyeni ve askılı telefon kılıfları Isparta'da Telalem'de01 Ekim 2019
Isparta'da Uygulamalı Çevre Eğitimi Protokolü imzalandıIsparta'da Uygulamalı Çevre Eğitimi Protokolü imzalandı27 Eylül 2019
Isparta'daki kütüphaneler yeni eğitim-öğretim yılına hazırIsparta'daki kütüphaneler yeni eğitim-öğretim yılına hazır27 Eylül 2019
Isparta'da Yetim çocuklara yardım paketiIsparta'da Yetim çocuklara yardım paketi30 Eylül 2019
Yusuf DURMUŞ TED Isparta’da!Yusuf DURMUŞ TED Isparta’da!27 Eylül 2019
Isparta'da bir yer daha sinyalizasyon sistemine kavuştuIsparta'da bir yer daha sinyalizasyon sistemine kavuştu27 Eylül 2019
ISPARTA'DA KALP RİTİM BOZUKLUKLARINA SON!ISPARTA'DA KALP RİTİM BOZUKLUKLARINA SON!01 Ekim 2019