Isparta Şehir Hastanesi

ISPARTA İL MÜFTÜLÜĞÜ

İlimiz Müftülüğünce “Yaya Geçidi Nöbeti” Etkinliği Gerçekleştirildi

ISPARTA OGM

Eğirdir Belediyesi





EĞİRDİR

EĞİRDİR

20l9 yılı "Yaya Öncelikli Trafik Yılı" olarak ilan edilmiş olup bu kapsamda yaya güvenliğini sağlamak üzere ''Devletin tüm unsurlarıyla takipçisi ve nöbette oıduğunu göstermek" amacıyIa başta okullar olmak üzere bütün kamu kurum ve kuruluşları hizmet binalarının önünde ve diğer yaya geçitlerinde ''Yaya Güvenliğinin Nöbetçisiyiz'' sloganıyla 02 Ekim 2019 Çarşamba günü 13.00- l5.00 saatIeri arasında i[imizdeki sıraIı/sorumIu tüm amirlerin her birinin farklı yaya geçitlerinde bizzat katılım sağlayacağı "Yaya Geçidi Nöbeti" farkındalık etkinliğinin hastanemiz ayağı hastanemiz ana kapısı önünde idarecilerimizin katılımı ile gerçekleştirildi.İçişleri Bakanlığınca 2019 Yılı “Yaya Öncelikli Trafik Yılı” olarak ilan edilmiş olup bu kapsamda yaya güvenliğini sağlamak ve farkındalık oluşturmak amacıyla 02.10.2019 tarihinde İl Müftüsü Bayram ŞAHİN’ in ve Müftülük personelinin katılımıyla Adnan Menderes Bulvarı üzerinde bulunan yaya geçidinde “Yaya Geçidi Nöbeti” etkinliği gerçekleştirildi.Bütün Türkiye’de İçişleri Bakanlığınca 2019 yılının "Yaya Öncelikli Trafik Yılı" olarak ilan edilmesi kapsamında Isparta Orman Bölge Müdürlüğü çalışanları olarak yaya güvenliğini sağlamak "Devletin tüm unsurlarıyla takipçisi ve nöbette olduğunu göstermek" amacıyla pankartlarla yürüyüş yapıldı.Etkinlik kapsamında Bölge Müdür Vekili Yaşar Ramazan Kartal, Bölge Müdür Yardımcıları, Şube Müdürleri, Isparta Orman Bölge Müdürlüğü ve Isparta İşletme Müdürlüğü Personeli olarak Bölge Müdürlüğümüz hizmet binasının önünden yürüyüşe başlanarak yaya geçitlerinde "Yaya Güvenliğinin Nöbetçisiyiz" sloganıyla 02 Ekim 2019 Çarşamba günü 13.00-15.00 saatleri arasında farklı yaya geçitlerinde bizzat katılım sağlayarak "Yaya Geçidi Nöbeti" farkındalık etkinliği gerçekleştirildi.Eğirdir Protokolü, Öğrencilerle Birlikte 'Öncelik Hayatın, Öncelik Yayanın' Kampanyası Kapsamında Sürücülere Elma ve Broşür Dağıttıİçişleri Bakanlığımızca yurt genelinde yaya öncelikli trafik bilincinin yaygınlaştırılması için "Öncelik Hayatın, Öncelik Yayanın" sloganıyla başlatılan kampanya kapsamında ilçemizde ilçe protokolünün katılımı ile yaya geçitlerinde broşür ve elma dağıtıldı.İlçemizde Hızırbey Cami önü ve arkasında düzenlenen etkinliğe Eğirdir Kaymakamımız Adem ÇELİK, Belediye Başkanımız Veli GÖK,Eğirdir Emniyet Müdürümüz İsmail KARASAKAL ve daire amirleri ile öğrenciler katıldı.Etkinlikte yol üzerinden geçen araçları tek tek durduran protokol üyelerimiz sürücülere Eğirdir elması ikram ederek "Öncelik hayatın, Öncelik Yayanın" kampanya broşürlerini dağıttılar.