Isparta ​CHP Yönetiminden Vali Günaydın’a Ziyaret

CHP İl Başkanı Ahmet Kürkçü, Merkez İlçe Başkanı Cem Erdal, Milletvekili İrfan Bakır, Kadın Kolları Başkanı Şaziye Oğuz ve parti yöneticilerinin katıldığı ziyarette Isparta gündemine ilişkin görüş alış verişinde bulunuldu.Özellikle eğitim, sağlık, hava kirliliği gibi konuların gündeme geldiği ziyarette CHP Isparta İl Başkanı Ahmet Kürkçü, "il ve ilçe kongrelerimizi tamamladık. Şubat ayının başında da Büyük Kongremizi yapacağız. Isparta'da ortak bir sinerji yaratmak istiyoruz. Sivil toplum örgütleri, dernekler, siyasi partiler, meslek odaları bir bütün olarak Isparta'ya ciddi bir hizmet vizyonu oluşturmaktan yanayız. Fikir alışverişleri yaparak Isparta ve Türkiye ortak paydasında buluşup sorunların çözümüne el vermemiz gerekiyor" dedi.Vali Şehmus Günaydın'da ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek "Yeni yönetiminize hayırlı olsun diyorum. Isparta için 7 gün 24 saat görev başındayız. Kentin gelişimi için ortak akıl oluşturmak önemli. Özellikle şanlı Türk Ordumuzun Zeytin Dalı Harekatını icra ettiği bu günlerde birlik ve beraberlik içerisinde hem Isparta için hem de ülkemiz için çalışacağız" ifadelerini kullandı.Kaynak:Bora Tüfekli