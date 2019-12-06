Biyolojik / Biyoteknik Mücadele Desteği Başvuru Süresi Uzatıldı

3 Aralık 2019 tarih ve 30967 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan Bitkisel Üretimde Biyolojik Ve/Veya Biyoteknik Mücadele Destekleme Ödemesi Uygulama Tebliği (Tebliğ No: 2019/50)'de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Tebliğ No: 2019/62) ile Biyolojik ve/veya Biyoteknik Mücadele Desteği son başvuru süresi uzatıldı.Buna göre, açık alanda kayısı, ayva, armut, elma, bağ, domates, zeytin, turunçgil, nar, şeftali ve nektarin için destek başvuru süresi 09 Aralık 2019 tarihi Pazartesi günü mesai bitimine kadar uzatılmıştır.Biyolojik ve/veya Biyoteknik Mücadele Desteğine başvuru yapmayan çiftçilerimizin mağdur olmamaları ve bu desteklemeden yararlanabilmeleri için 09 Aralık 2019 tarihi Pazartesi günü mesai bitimine kadar İl / İlçe Müdürlüklerine müracaat etmeleri önemle duyurulur.