2020 asgari ücreti nasıl belirlenecek?

Her yıl aralık ayının en önemli gündem maddelerinden birisidir asgari ücret. Çalışanların ve işverenlerin gözü açıklanacak asgari ücrette olur. Çalışanlar, ellerine ne kadar para geçeceğini hesaplarken, işverenler işçilik maliyetlerinin ne kadar artacağını düşünüyor. Star gazetesi yazarı Resul Kurt asgari ücretteki son gelişmeleri yazdı.



Türk-İş'in asgari ücret talebi 2.578 TL olacak. DİSK 2020 yılı asgari ücretinin en az net 3200 TL olmasını talep ediyor.Hak-İş ise, Türk-İş ve DİSK ile birlikte ortak bir asgari ücret tespiti ve 3 konfederasyonla birlikte belirlenen asgari ücretin talep edilmesini dile getiriyor. TİSK ise, 2020-2021 hedefleri dikkate alınmadan rakam söylenmesini doğru bulmuyor.



2019 yılının bitmesine az bir süre kaldı ve aralık ayının son haftasında asgari ücretin açıklanacak.

Bugüne kadar yapılan asgari ücret artışlarına bakıldığında genellikleasgari ücrete enflasyonun üzerinde artış yapıldığı görülüyor.



Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası 2019 yıl sonu enflasyon tahmini yüzde 12,18 olarak açıklandı.

Dolayısıyla asgari ücret artışının yüzde 12,18 ile yüzde 15 aralığında olması beklenebilir. 2019 yılı için asgari ücret brüt 2.558,40 TL olarak uygulanıyor.

Bu durumda 2020 yılı için asgari ücretin en az 2.870 TL brüt ve 2267 TL net olacak. Enflasyon hedefinin üzerinde bir artış öngörülmüş ise en az 2.942 TL brüt ve 2324 TL net olması mümkün olacak. Ancak henüz bir rakam dillendirmek için çok erken, tarafların ortak bir noktada buluşup buluşmayacağı, hatta 2020 yılında asgari ücret desteğinin uygulanıp uygulanmayacağı önemli olacak.



ASGARİ ÜCRET TESPİT KOMİSYONU

Asgari ücretin tespiti sırasında uygulanacak esaslar, Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun toplanma ve çalışma şekli ile komisyonun başkan, üye ve raportörlerine verilecek huzur hakkı Asgari Ücret Yönetmeliği'nde düzenlenmiştir.

Asgari Ücret Yönetmeliği iş sözleşmesi ile çalışan ve 4857 sayılı İş Kanunu'nun kapsamında olan veya olmayan, her türlü işçinin çalıştığı bütün işkollarını kapsamaktadır.

Asgari ücretin belirlenmesinde dil, ırk, renk, cinsiyet, engellilik, siyasal düşünce, felsefî inanç, din ve mezhep ile benzeri sebeplere dayalı herhangi bir ayrım yapılamaz.

Komisyon, asgari ücreti bütün işkollarını kapsayacak şekilde belirler. Ücretin, bir günlük olarak belirlenmesi esastır. Aylık, haftalık, saat başına, parça başına veya yapılan iş tutarına göre ücret ödenen durumlarda gerekli ayarlamalar buna göre yapılmaktadır.

Ücret en geç iki yılda bir olmak üzere belirlenir.

Komisyon, ücretin belirlenmesinde; ülkenin içinde bulunduğu sosyal ve ekonomik durumu, ücretliler geçinme indekslerini, bu indeksler yoksa geçinme indekslerini, fiilen ödenmekte olan ücretlerin genel durumunu ve geçim şartlarını göz önünde bulundurur.

Komisyon; Bakanlığın tespit edeceği üyelerden birinin başkanlığında, kamu kesimini temsil eden beş temsilci, bünyesinde en çok işçiyi bulunduran en üst işçi kuruluşunun değişik işkolları için seçeceği beş temsilci ve bünyesinde en çok işvereni bulunduran işveren kuruluşunun değişik işkolları için seçeceği beş temsilciden kurulur.

Komisyon, en az on üyenin katılımı ile toplanır ve oylarının çoğunluğu ile karar verir. Karara katılmayan üye, isterse katılmama gerekçesini belirtir. Oyların eşitliği halinde, Başkanın bulunduğu taraf çoğunluğu sağlamış sayılır.

Komisyonun ücretin belirlenmesine ilişkin kararı kesindir. Bu kararın, toplanan bilgi ve belgelere göre hazırlanacak bir gerekçeye dayandırılması zorunludur.

Komisyon, ücretin belirlenmesinde konuyla ilgili bütün kamu kurum ve kuruluşları ve üniversiteler ile işbirliği yapabilir, işçi ve işveren kuruluşlarının bu konudaki öneri ve görüşlerini alabilir. Ayrıca Komisyon, gerektiğinde uzman kişilerin bilgisine başvurabilir.

Komisyondaki görüşmeler ve komisyonun çalışmaları gizlidir.

İşçilere, Komisyonca belirlenen ücretlerden düşük ücret ödenemez. İş sözleşmelerine ve toplu iş sözleşmelerine bunun aksine hükümler konulamaz.

İşverenler tarafından, işçilere sağlanan sosyal yardımlar sebebiyle asgari ücretten herhangi bir indirim yapılamaz.



KAYNAK: STAR