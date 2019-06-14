





















































































































Düğün sezonunun başlamasıya özellikle kozmetik sektörüde canlanmaya başladı. Fakat vatandaş makyaj malzemeleri alırken ürünlerde çeşitlilik ve uygun fiyat arıyor.Isparta'nın parfüm ve kozmetik malzemeleri satış noktası Site Parfümeri,düğüncülere özel makyaj kampanyası başlattı.Kampanyada düğüncülere özel makyaj setleri hazırlıyor.Site parfümeri müşterilerine uygun fiyat ve makyaj malzemelerinde bir çok seçenek sunuyor.Ayrıca yaz ayına özel açık parfümlerde 3 al 2 öde fırsatıda yine site parfümeride...20 yıllık iş tecrübesiyle Site Parfümeri Tuhafiyeciler sitesi giriş katta.