Isparta'da Gökkubbe Fuar ve Kongre Merkezi'nde düzenlenen 2. Ulusal Kozmetik Ürünleri ve Dünya Güzel Koku Günü etkinlikleri kampsamında amatör ses yarışması gerçekleştirildi.Gül sesini arıyor isimli amatör ses yarışmasının birincisi ve Isparta'nın gül sesi açıklandı.Mükemmel bir sahne fermormansı ve güzel sesiyle Tan Taşçı'nın da söylediği ''Yalan'' isimli şarkıyı söyledi.Gül sesini arıyor yarışmasının birincisi Orkun Kahraman vatandaşlardan büyük alkış ve beğeni aldı.Ses yarışmasında Kübra Eker İkinci Mehmet Kaan Gürbüz ise üçüncü oldu.