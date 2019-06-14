Hacı adaylarına yönelik eğitim semineri yapıldı

Diyanet İşleri Başkanlığı 2019 Yılı Hac Organizasyonu ile hac farizasını yerine getirmek üzere kutsal topraklara gitmeye hazırlanan hacı adaylarına yönelik eğitim seminerleri gerçekleşti.Bu kapsamda İlimiz Müftülüğünce, kutsal topraklara gidecek hacı adaylarına yönelik seminerler düzenlendi. İl Müftülüğü Konferans Salonu’nda düzenlenen seminerin açılış konuşmasını yapan İl Müftüsü Bayram ŞAHİN, hacı adaylarını tebrik ederek, “Mübarek beldelere gitmek siz değerli kardeşlerime nasip olacak inşallah. Birçok kişi hasretle beklerken kurada siz çıktınız, buna çok şükretmeli ve daha şimdiden maddi manevi hazırlıklara başlamalısınız.” dedi.11-12-13 Haziran 2019 tarihleri arasında yapılan “Hac Eğitim Seminleri”nde, hacı adaylarının ibadetlerini usulüne uygun ve bilinçli bir şekilde yerine getirmelerini sağlamak amacıyla kutsal yolculuk öncesinde görsel materyaller eşliğinde bilgilendirme yapıldı. Hac seminerlerine katılımın oldukça fazla olduğu ve verimli geçtiği bildirildi. Ayrıca ibadet bilinci ve hac ibadeti, haccın hikmeti ve hacdaki sembollerin anlamı, kardeşlik ve bir arada yaşama bilinci, yolculuğa çıkmadan önce maddi ve manevi hazırlık ve Hz. Peygamberimiz ve Mescid-i Nebevi gibi konular anlatıldı. İlimiz genelinde 2019 yılı içerisinde kutsal topraklara gitmek üzere toplam 650 hacı adayı kesin kayıt yaptırdı.