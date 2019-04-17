ÇÖLYAKLA YAŞAM BİRLİKTE DAHA KOLAY

Haber BülteniHastanemiz ev sahipliğinde Isparta Vali Yardımcısı Hakan KUBALI, Isparta İl Sağlık Müdürü Mehmet KARAKAYA, Isparta İl Milli Eğitim Müdürü Ahmet YILDIRIM , Çölyak hastaları, hasta yakınları ve sağlık çalışanlarının katıldığı , Göller Yöresi Çölyakla Yaşam Derneği tarafından düzenlenen “Çölyakla Yaşam Birlikte Daha Kolay” konulu program düzenlendi.Programda açılış konuşmalarını yapan Başhekimimiz konuşmasında; “Hastanemizin ev sahipliğinde, “Göller Yöresi Çölyakla Yaşam Derneği” tarafından düzenlenen “Çölyakla Yaşam Birlikte Daha Kolay” adlı etkinliğimize hoş geldiniz.Çölyak Hastalığı ince bağırsağın, GLUTEN adlı proteine karşı ömür boyu süren ve kronikleşen alerjisi, hassasiyetidir.Bu hastalığın tanı yöntemlerinin gelişmesi ve farkındalığın artması ile tanı alan hasta sayısı çoğalmıştır. Çölyak hastalığının şu anda kanıtlanmış tek tedavisi yaşam boyu tam glutensiz diyet uygulamasıdır.Çölyaklıların yaşam boyunca sağlıklarının korunması ve kendilerini güvende hissetmeleri için okul ve kamu kuruluşlarında gerekli tedbirlerin alınmasına yönelik yöneticiler, öğretmenler, kantin ve yemekhane işletmecilerinin yakın iş birliğinde olmasının sağlanması gerekmektedir.” Diye konuştu.Göller Yöresi Çölyakla Yaşam Derneği Başkanı Isparta Şehir Hastanesi Çocuk Gastroenteroloji Hepatoloji ve Beslenme Uzmanı Tuğba GÜRSOY KOCA programda yaptığı konuşmada Çölyakla Yaşam Derneğinin çalışmaları hakkında bilgiler verdi.Süleyman Demirel Üniversitesi Tıp Fakültesi Gastroenteroloji Bilim Dalı’dan Prof. Dr. Cem KOÇKAR ve Süleyman Demirel Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Gastroenteroloji, Hepatoloji ve Beslenme Bilim Dalı’ndan Prof.Dr.Mustafa AKÇAM da Çölyak hastalığının teşhisi ve yaşam süreçleri hakkında sunumlar yaparak, soruları cevaplandırdılar.Son olarak Doğu Akdeniz Üniversitesi.Turizm Fakültesi.Gastronomi ve Mutfak Sanatları Bölümü Öğretim Üyesi, Türkiyenin ilk Glütensiz Şefi Süleyman ENGİN’de çölyak hastalarında mutfak kültürü ve yemek pişirme metodlarını anlattı.Çölyak hastası Berra YÜCESAN ve Çok Sesli Müzik Korosu KOROSA tarafından müzik dinletisinin de yapıldığı program katılımcılara plaket verilmesi ile sona erdi.