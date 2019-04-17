Vali Seymenoğlu'nun Şarkikaraağaç Ziyareti...

Vali Seymenoğlu Şarkikaraağaç’ta kurumları ziyaret etti ve muhtarlarla buluştu...

Vali Seymenoğlu'nun Şarkikaraağaç Ziyareti...
ISPARTA
G.Tarihi: 16.04.2019 21:17
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Vali Seymenoğlu Şarkikaraağaç’ta Muhtarlarla Buluştu

Vali Ömer Seymenoğlu, 31 Mart 2019 Mahalli İdareler Genel Seçimlerinin ardından ilk Muhtarlar Toplantısını Şarkikaraağaç ilçesinde görev yapan belde, mahalle ve köy muhtarlarıyla gerçekleştirdi.  İl Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü konferans salonunda düzenlenen toplantıya Kaymakam Sertaç Kırçuval, Belediye Başkanı İsa Çarkacı ile ilgili Kamu Kurum ve Kuruluş temsilcileri katıldı.

Kurumlar Ziyaret Edildi
Toplantı öncesinde Şarkikaraağaç Belediyesi’ni ziyaret ederek belediye başkanlığı görevine yeniden seçilen İsa Çarkacı’ya hayırlı olsun temennisinde bulunan Vali Seymenoğlu ilçede yürütülen çalışmalar hakkında Başkan Çarkacı’dan bilgi alarak görüş alış verişinde bulundu.
Belediye ziyaretinin ardından Şarkikaraağaç Doktor Sadettin Bilgiç Devlet Hastanesi’ni ziyaret eden Vali Seymenoğlu hastane binasında incelemelerde bulunarak İl Sağlık Müdürü Dr. Mehmet Karakaya’dan ve Hastane Başhekimi Opr. Dr. Umut Güllü’den yürütülen çalışmalar hakkında bilgi aldı. Vali Seymenoğlu ve beraberindekiler ardından 112 Acil Sağlık İstasyonu’nu ve Aile Sağlığı Merkezi’ni de ziyaret ederek çalışanlarla bir süre sohbet etti.

Vali Seymenoğlu, Muhtarlara Yeni Dönem İçin Tavsiyelerde Bulundu
İlçedeki incelemelerinin ardından muhtarlar toplantısına katılan Vali Seymenoğlu konuşmasında öncelikli olarak göreve ilk kez seçilerek muhtar olanları ile güven tazeleyerek görevlerine devam muhtarları tebrik ederek görevlerinde başarılar diledi ve muhtarlık görevinin hukuki ve vicdani sorumluluk taşıdığının altını çizdi. Vali Seymenoğlu, “ Muhtarlık görevini yaparken size oy vereni de vermeyeni de aynı kefeye koyar aynı adaletle gayret sarf ederseniz emin olun hem hukuken hem de ahlaken görevinizi yerine getirmiş olursunuz ve vicdanen rahat olursunuz.” dedi.

Bağımlılıklarla Mücadele
Toplantıda gündemdeki konularla ilgili de açıklamalarda bulunan Vali Seymenoğlu, bağımlılıklarla mücadele de muhtarlardan destek isterken; “Polis ve Jandarmayla bununla baş etmemiz mümkün değil topyekûn bu işe sahip çıkarsak mücadele edebiliriz. Çevrenizde mutlaka bu illet var. Bizler zamanında müdahale edebilirsek bu çocukları kurtarabiliriz. En azından yeni kimselerin bağımlı olmasını engellemiş oluruz. Ama satıcılar, satıcılara kesinlikle taviz vermememiz lazım. Şu anda devlet olarak yaptığımız bu. Metruk binalarla da son 1,5 yıldır İçişleri Bakanlığı büyük bir mücadele içinde ve bizlerden de destek istiyorlar bizler de sizlere anlatıp destek almaya çalışıyoruz. Onun için can güvenliğini tehdit eden metruk binaları biran önce tespit edip yıkımlarını gerçekleştirmemiz gerekiyor. Önümüzdeki günlerde metruk binalar konusunda mutlaka sizlerden destek ve katkı almış olacağız.” dedi.

Daire Müdürleri Bilgilendirme Yaptı
Muhtarlar toplantısında İl Jandarma Komutanı Albay Mustafa Özdurhan güvenlik ve asayiş konularında, İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Mahmut Zadeoğlu, İl Milli Eğitim Müdürü Dr. Ahmet Yıldırım, İl Sağlık Müdürü Dr. Mehmet Karakaya da birimlerinin çalışmaları hakkında muhtarlara bilgilendirmede bulundular.
Toplantının sonunda Vali Seymenoğlu muhtarlara söz vererek talep ve önerilerini dinledi.
Vali Seymenoğlu ilçede son olarak Jandarma Komutanlığı’nı ziyaret ederek görev yapan personelle tanıştı ve ilçe komutanından yürütülen çalışmalar hakkında bilgi aldı.
 
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