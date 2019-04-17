SPORCUMUZ TÜRKİYE BİRİNCİSİ

CİMNASTİK'TE YENİ BAŞARI

Isparta Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü

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CİMNASTİK'TE YENİ BAŞARI HABERİNİN FOTOĞRAFI





2018-2019 Eğitim Öğretim Yılı Okullararası Puanlı Atletizm Türkiye Birinciliği Yarışmaları 09-10 Nisan tarihleri arasında Mersin'de yapıldı.Yarışmalarda ilimizi temsil eden Şehit Erkan Pala Anadolu İmam Hatip Lisesi öğrencisi sporcumuz Salih Salim Mohamed, Genç A Erkekler 800 metrede 1:55.67'lik derecesiyle Türkiye Birincisi oldu.Sporcumuz Salih, 400 metrede ise Türkiye ikincisi oldu.Başarıda emeği geçen okul idarecilerimiz, beden eğitimi öğretmenlerimiz ve antrenörümüz Tuncay Kayacan'ı kutluyoruz.02-04 Nisan 2019 tarihleri arasında Bolu'da gerçekleştirilen Okul Sporları Yıldız Kızlar Artistik Cimnastik Türkiye Şampiyonası'nda ilimizi temsil eden Isparta Halk Eğitim Merkezi ve Akşam Sanat Okulu kız takımımız Türkiye dördüncüsü oldu.Zeynep Çetin ve Halime Demircan'dan oluşan takımımızı ve antrenörümüzü kutluyor, başarılarının devamını diliyoruz.