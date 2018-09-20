- Isparta’da 3 katlı binanın çatı katında çıkan yangın, yoğun duman nedeniyle çevredekilere korku dolu anlar yaşattı.Edinilen bilgiye göre, Batıkent Mahallesi 4778.Sokak’taki Uygun Sitesi’nde, saat 00.10 sıralarında Ruhi C.’ye ait 3 katlı binanın çatı katında bilinmeyen bir nedenden dolayı yangın çıktı. Yangın nedeniyle evin bulunduğu sokak ve yakın çevre yoğun duman altında kaldı.Durumun haber verilmesiyle birlikte olay yerine Isparta Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü’ne bağlı 3 söndürme aracı ve polis ekipleri sevk edildi. 8 itfaiye personelinin müdahale ettiği yangın kısa söndürülerek kontrol altına alındı. Yoğun duman nedeniyle çevre sakinleri de korku dolu anlar yaşadı. Gece yarısı hareketli dakikaların yaşandığı olayda 1 oda kullanılamaz hale gelirken, binanın çatı kısmı da küçük çapta hasar gördü. Yangında can kaybı yaşanmaması tek teselli oldu.Yangının çıkış nedeni ise yapılacak araştırma sonunda netlik kazanacak.İHA