- Isparta’da sabah saatlerinde çevre yolu üzerindeki refüjde görülen başıboş at, vatandaşları alarma geçirdi.Isparta’nın Alparslan Türkeş Caddesi üzerindeki refüjde görülen başıboş at, vatandaşları alarma geçirdi. Çevre sakinleri polis ve zabıta ekiplerini arayıp, hem hayvanın zarar görmemesi hem de herhangi bir kaza yaşanmaması adına atın bulunduğu yerden güvenli şekilde götürülmesi talebinde bulundu. Kolçelik Kavşağı’ndan Migros Kavşağı istikametindeki güzergaha kısa süre sonra trafik ekipleri sevk edildi. Sahibi tespit edilemeyen başıboş at Zabıta ekipleri tarafından yakalanıp muhafaza altına alındı.İHA