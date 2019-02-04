72 YAŞINDAKİ HASTAYA KALBİ DURDURMADAN BY-PASS YAPILDI.

YAŞAM KALİTEM ARTTI

BAŞARI İLE GERÇEKLEŞTİRDİK

7 ay önce yaşadığı şiddetli başağrısı sebebiyle hipertansiyon teşhisi konulan ve tedavisi başlanan 72 yaşındaki Osman COŞKUN şikayetlerinin artması üzerine hastanemize başvurdu.Tetkikleri ve anjio işlemi sonucunda hastanemiz Kalp-Damar Cerrahisi Klinik komitesi tarafından değerlendirilerek By-Pass yapılmasına karar verilen hastamız, SDÜ(Süleyman Demirel Üniversitesi) Tıp Fakültesi Kalp ve Damar Cerrahisi Kliniği’nden Prof. Dr. Şenol GÜLMEN, Hastanemiz Kalp- Damar Cerrahisi Uzmanları Op. Dr. Ahmet Rıfkı ÇORA ve Op. Dr. Kadir Burhan KARADEM tarafından 10 gün önce hastanemizde By-Pass oldu.Başarı ile gerçekleştirilen By-Pass ameliyatı hastanın klinik bulgularının iyi olmaması, yaşı ve damar yapısının kötü olmasından dolayı kalbi durdurmadan gerçekleştirildi.2 gün yoğun Kalp-Damar Cerrahisi Yoğun Bakım Ünitemizde takip edildikten sonra Kalp-Damar Cerrahisi Servisine alınan Osman COŞKUN, taburcu edildi.Hastanemize geldiği süreci ve yaşadıklarını anlatan Osman COŞKUN “ Merdiven çıkarden tıkanıyordum, yürüyemiyordum, ameliyata alınmam gerektiğini söylediler. Doktorlarıma güvendim ve ameliyat oldum. Bana çok iyi baktılar, çok ilgilendiler. 10 günde bile çok şey farketti, yaşam kalitem arttı.Bu süreçte başta beni ameliyat eden doktorlarım olmak üzere, yoğun bakımda tedavimi yapan, benimle ilgilenen, serviste tedavim ile ilgilenenlere ve bu hizmeti sağlayan herkese çok teşekkür ediyorum. Allah onlardan razı olsun.” Diye konuştu.By-pass ameliyatını gerçekleştiren Op. Dr. Ahmet Rıfkı ÇORA ve Op. Dr. Kadir Burhan KARADEM’de ameliyat sürecini anlatarak “Hastamızın bulguları, damar yapısı ve yaşını da dikkate alarak kalbi durdurmadan bu operasyonu gerçekleştirdik. By-pass ameliyatlarınını çoğunda kalp durdurularak kalp-oksijen cihazına bağlanır ve ameliyat o şekilde gerçekleştirilir. Fakat Osman Beyin bulguları buna uygun değildi. Biz de kalbi durdurmadan yapmaya karar verdik. Başarılı bir ameliyattı” diye konuştular.