Isparta Yazar Kasa Servisi

GSM borcu olanlar dikkat! Bu tarihi sakın kaçırmayın

GSM borcu olanlar dikkat! Bu tarihi sakın kaçırmayın
ISPARTA
G.Tarihi: 04.02.2019 09:44
0
Isparta Düğün SalonlarıISPARTA LOKANTALARI
GSM borcu olanlar dikkat! Bu tarihi sakın kaçırmayın
Genel Sağlık Sigortası (GSS) prim borcu bulunanlar için tanınan süre 28 Şubat’ta dolacak. Borcunu bu tarihe kadar ödeyenlerden gecikme faizi ve gecikme cezası alınmayacak. Borçları ödemek için tanınan süre daha önce yapılandırma yasalarıyla birkaç defa uzatıldı. Son olarak aralık ayında çıkartılan kanunla 28 Şubat’a kadar ödeme imkânı sağlandı.

Sosyal güvenlik sisteminde köklü değişiklik yapan 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu uyarınca, herhangi bir işte çalışmayan ve bakmakla yükümlü olunan sıfatını taşımayanlar re’sen Genel Sağlık Sigortası (GSS) kapsamına alındı. Bu kararın ne anlama geldiği ilk başta anlaşılmadı. Hastalandığında sağlık hizmeti almak için hastanelere gidenler, sağlık hizmeti alamayınca borçlu olduklarını öğrendi.

GSS primleri, ilk yıllarda ailenin gelir durumuna bağlı olarak üç kademeli belirlendi. Okulunu bitirdiği halde çocuğu işe giremeyen aileler büyük borçlarla karşı karşıya kaldılar. Ancak, 2017 yılında soruna neşter atıldı. Kademeli prim uygulamasına son verildi. 1 Nisan 2017 tarihinden itibaren herkesten aynı prim alınmaya başlandı. Önceki borçlar için de en fazla bu tutar üzerinden ödeme olanağı sağlandı.

GELİR TESTİNDE SÜRE DOLDU

Yaklaşık 2.7 milyon kişinin GSS prim borcu yeniden hesaplandı. Yeni düzenleme uyarınca, GSS primini kendileri ödemek zorunda olanlar aylık 76.75 TL prim ödemek zorunda. Bu primi ödeme gücü olmayanlar da gelir testine girebiliyor. Gelir testinde hane içinde kişi başına gelirin brüt asgari ücretin 3’te 1’inden az olup olmadığına bakılıyor. 
Buna göre, hane içinde geliri 2019 yılı için 852.80 TL’nin altında olanların primini devlet karşılıyor. Gelir 852.80 TL’nin üzerinde ise aylık 76.75 TL prim ödemek gerekiyor.

Önceki yıllardan kalan borcundan kurtulmak isteyenlere de gelir testine başvurma hakkı tanındı. Geliri asgari ücretin 3’te 1’inden az olanların borcu silindi. Eski borçlardan kurtulmak isteyenlere gelir testi konusunda tanınan süre birkaç defa uzatıldıktan sonra 31 Aralık 2018 tarihinde sona erdi. Bunlara yeniden gelir testi fırsatı tanınmadı.

28 ŞUBAT SON FIRSAT OLABİLİR

Gelir testine girmeyen ya da girdiği halde geliri yüksek çıktığı için prim borcunu ödemek zorunda olanlara tanınan süre de 31 Aralık 2018 tarihinde dolmuştu. Fakat aralık ayının son haftasında çıkartılan yeni bir yasayla 28 Şubat’a kadar yeni bir süre daha tanındı. Bu son fırsat olabilir.

Bu ay sonuna kadar GSS prim borcunu ödemeyenler, yeni fırsat tanınmadığı takdirde 1 Mart 2019 tarihinden itibaren Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) üzerinden sağlık hizmeti alamayacaklar.

GECİKME FAİZİ AVANTAJI

2008 nisan ayı ve öncesine ait GSS prim borcunu bu ay sonuna kadar ödeyenlerden gecikme faizi ve gecikme cezası alınmayacak. Daha sonra ödeyenler ise gecikme faizi ve cezasıyla birlikte daha yüksek faturalarla karşı karşıya kalacaklar.

YENİ MEZUNLARA İKİ YIL SAĞLIK HİZMETİ

Herhangi bir işte çalışmayan kişiler açısından GSS yükümlülüğü 18 yaşında başlıyor. Lise ve dengi okul mezunları için bu süre 20, üniversite mezunları için ise 25 yaş olarak uygulanıyor. Öğrenciler, okuldan mezun oldukları tarihten itibaren iki yıl süreyle, prim ödemeden sağlık hizmeti alabiliyor. Ancak, bu ilave süreler hiçbir şekilde, öğrenim durumuna göre 20 ve 25 yaşı aşamıyor.

Örneğin, 1 Mayıs 1994 doğumlu bir genç üniversiteyi 2017 yılı haziran ayında bitirdiyse, normalde 2019 yılı haziran ayına kadar prim ödemeksizin sağlık hizmetlerinden yararlanabilir. Ancak, 1 Mayıs 2019 tarihinde 25 yaşını doldurmuş olacağı için, bu tarihten itibaren sağlık hizmeti alabilmesi için prim ödemeye başlaması gerekecek

SGK PRİM BORÇLARI İÇİN DE SON TARİH 28 ŞUBAT

SGK’ya olan prim borçlarını yapılandırma başvurusunda bulunan ancak ödemeyi aksatanlar için tanınan süre de 28 Şubat’ta sona erecek. Prim borçlarının 28 Şubat’a kadar ötelenmesi hakkından, 27 Ağustos 2018 tarihine kadar 7103 sayılı Kanun kapsamında yapılandırma başvurusunda bulunanlar yararlanacak.

Yapılandırma başvurusunda bulunduğu halde ödemesi gereken tutarları süresinde ödemeyerek veya eksik ödeyerek yapılandırması bozulanlar, söz konusu tutarları, ödemeleri gerektiği tarihten ödeme tarihine kadar geçen süre için geç ödeme zammı ile birlikte 28 Şubat 2019 tarihine kadar ödemeleri halinde, yapılandırma haklarından yararlanmaya devam edecekler.
Son ödeme tarihi 31 Ağustos 2018 olan birinci taksit için 8 Eylül 2018’den; son ödeme tarihi 31 Ekim 2018 olan ikinci taksit için ise 1 Kasım’dan geçerli olmak üzere ödeme tarihine kadar aylık yüzde 2 oranında geç ödeme zammı eklenecek.

PEŞİN ÖDEMEYİ YAPMAYANLAR YÜZDE 90 İNDİRİM HAKKINI KAYBETTİ

7103 sayılı Kanun’la peşin ödeme tercihinde bulunanların, gecikme faizi ve cezaları yerine, anaparaya Yurtiçi Üretici Fiyat Endeksi (Yİ-ÜFE) artış oranında eklenen tutarın yüzde 90’ı silinmişti. Anaparaya, enflasyon farkının sadece yüzde 10’u ilave edilerek ödeme olanağı sağlanmıştı.

Son çıkan kanunla yapılandırma borcunu aksatanlara 28 Şubat’a kadar ödeme imkânı getirildi ama bunlar yüzde 90 oranındaki indirim hakkını kaybettiler. Bunların anapara borçları önce borcun doğduğu tarihten 18 Mayıs 2018’e kadar Yİ-ÜFE oranında artırılacak. Bu tutara 8 Eylül 2018’den ödemenin yapılacağı tarihe kadar aylık yüzde 2 oranında geç ödeme zammı uygulanacak.

Peşin ödeme tercihinde bulunup borcunu 8 Eylül 2018 tarihine kadar ödememiş olanlar, borçlarını taksitli ödemeye çeviremeyecekler.
Yazdır
ISPARTA EVLİLİK FUARI
Yorumlar0
Onay Bekleyenler0
Yorumu Gönder
Dikkat! Yazılan yorumlar hiçbir şekilde sitenin görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
ISPARTA'DA BİR HASTAYA KALBİ DURDURMADAN BY-PASS YAPILDI
Isparta'da 6 ay süreyle 515 kişilik TYP
Isparta'da bu mahallede iki buçuk saat süreyle elektrik kesintisi olacak
GSM borcu olanlar dikkat! Bu tarihi sakın kaçırmayın
TARIK MENGÜÇ ISPARTA İÇİN NELER SÖYLEDİ?
HEMŞERİMİZ CAHİT BERKAY ISPARTA STANDINDA
ISPARTA DAVRAZSPOR'DA BAŞARI YÜKSELİYOR!
Isparta'da Geleneksel Halı Saha Turnuvası Düzenlendi...
ISPARTA İÇİN BÜYÜK TANITIM YAPILIYOR!
Isparta'da mevsimin en taze balıkları tezgahta...
Isparta'da Okul/Kurum Müdürler Toplantısı Yapıldı
BU FUARI GÖRMEDEN EVET DEMEYİN!
Isparta'da Sevgililer Günü'ne özel pırlanta kampanyası...
Isparta Davraz Kayak Merkezinde adrenalin dolu anlar...
İlk kez Isparta Antik Dönem Kent sikkeleri basımı gerçekleşti
23. EMİTT fuarında Isparta'nın standına ilgi büyük....
Isparta Valisi Seymenoğlu, Emitt Fuarında 2019
BAKA Yönetim Kurulu Burdur'da Toplandı
​Milyonları ilgilendiriyor! Bugün 19:00'a kadar açık...
Hortum Isparta Salı Pazarını da etkiledi
Isparta'daki yatırımcılar ve çiftçiler başvurular başladı
YÖK'ün kararı ile Isparta'daki bölümün adı değişti
Ödüllü “Gülşehri Masalları” Masal Yazma Yarışması başlıyor….
Isparta'daki Derneklere Valilikten Duyuru
Isparta'da bu mahallede 4 saat elektrik kesintisi
12345678910111213141516171819202122232425

FOTO GALERİ

Isparta'da Merkez kasaba ilçe ve köylerden kar manzaralarıIsparta'da Merkez kasaba ilçe ve köylerden kar manzaraları
Sarıkamış Şehitlerimiz için Isparta'da anma yürüyüşüSarıkamış Şehitlerimiz için Isparta'da anma yürüyüşü
ISPARTA'NIN İLÇELERİ VE GEZİLECEK YERLERİISPARTA'NIN İLÇELERİ VE GEZİLECEK YERLERİ
En soğuk yerlerden inanılmaz fotoğraflar!En soğuk yerlerden inanılmaz fotoğraflar!
Eğirdir Gölü 3. Altın Elma Optimist Yelken Yarışlarından kareler...Eğirdir Gölü 3. Altın Elma Optimist Yelken Yarışlarından kareler...
Isparta'da düzenlenen 3. Bilim Şeneliği'nden karelerIsparta'da düzenlenen 3. Bilim Şeneliği'nden kareler
Isparta'dan muhteşem ödül almış lavanta ve gül fotoğraflarıIsparta'dan muhteşem ödül almış lavanta ve gül fotoğrafları
Isparta'da Merkez kasaba ilçe ve köylerden kar manzaralarıSarıkamış Şehitlerimiz için Isparta'da anma yürüyüşüISPARTA'NIN İLÇELERİ VE GEZİLECEK YERLERİEn soğuk yerlerden inanılmaz fotoğraflar!Eğirdir Gölü 3. Altın Elma Optimist Yelken Yarışlarından kareler...Isparta'da düzenlenen 3. Bilim Şeneliği'nden karelerIsparta'dan muhteşem ödül almış lavanta ve gül fotoğrafları
Isparta KuyumcularıIsparta Mobilya FirmalarıIsparta Yeni Nesil Yazar KasaISPARTA İÇ GİYİMISPARTA OTO EKSPERTİZISPARTA ŞARKÜTERİISPARTA DÜĞÜN SALONLARIISPARTA TÜRKER AVM

ÇOK OKUNANLAR

Isparta'da bu mahallede 4 saat elektrik kesintisiIsparta'da bu mahallede 4 saat elektrik kesintisi29 Ocak 2019
YÖK'ün kararı ile Isparta'daki bölümün adı değiştiYÖK'ün kararı ile Isparta'daki bölümün adı değişti29 Ocak 2019
Koza Tekstil'in yeni şubesi hizmete açıldıKoza Tekstil'in yeni şubesi hizmete açıldı28 Ocak 2019
Isparta'daki yatırımcılar ve çiftçiler başvurular başladıIsparta'daki yatırımcılar ve çiftçiler başvurular başladı30 Ocak 2019
TARIK MENGÜÇ ISPARTA İÇİN NELER SÖYLEDİ?TARIK MENGÜÇ ISPARTA İÇİN NELER SÖYLEDİ?03 Şubat 2019
Isparta'da Okul/Kurum Müdürler Toplantısı YapıldıIsparta'da Okul/Kurum Müdürler Toplantısı Yapıldı01 Şubat 2019
Isparta'da Barajlarda yüz güldüren doluluk oranı Isparta'da Barajlarda yüz güldüren doluluk oranı 28 Ocak 2019
Drone İle Kaçak Av Denetiminde yakalandılar Drone İle Kaçak Av Denetiminde yakalandılar29 Ocak 2019
Isparta'da Sevgililer Günü'ne özel pırlanta kampanyası...Isparta'da Sevgililer Günü'ne özel pırlanta kampanyası...31 Ocak 2019
Isparta'daki Derneklere Valilikten DuyuruIsparta'daki Derneklere Valilikten Duyuru29 Ocak 2019
Isparta Davraz Kayak Merkezinde adrenalin dolu anlar... Isparta Davraz Kayak Merkezinde adrenalin dolu anlar...31 Ocak 2019
Ödüllü “Gülşehri Masalları” Masal Yazma Yarışması başlıyor…. Ödüllü “Gülşehri Masalları” Masal Yazma Yarışması başlıyor…. 29 Ocak 2019
Isparta Valisi Seymenoğlu, Emitt Fuarında 2019Isparta Valisi Seymenoğlu, Emitt Fuarında 201931 Ocak 2019
23. EMİTT fuarında Isparta'nın standına ilgi büyük....23. EMİTT fuarında Isparta'nın standına ilgi büyük....31 Ocak 2019
İlk kez Isparta Antik Dönem Kent sikkeleri basımı gerçekleşti İlk kez Isparta Antik Dönem Kent sikkeleri basımı gerçekleşti31 Ocak 2019
BU FUARI GÖRMEDEN EVET DEMEYİN!BU FUARI GÖRMEDEN EVET DEMEYİN!01 Şubat 2019
Hortum Isparta Salı Pazarını da etkilediHortum Isparta Salı Pazarını da etkiledi31 Ocak 2019
​Milyonları ilgilendiriyor! Bugün 19:00'a kadar açık...​Milyonları ilgilendiriyor! Bugün 19:00'a kadar açık...31 Ocak 2019
Bu meyvenin tanesi 5280 liraya satılıyor! Bu meyvenin tanesi 5280 liraya satılıyor! 31 Ocak 2019
DKMP Genel Müdür Yardımcısı İsmetoğlu Isparta'daDKMP Genel Müdür Yardımcısı İsmetoğlu Isparta'da29 Ocak 2019