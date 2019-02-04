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Iyaşpark AVM’de Kitap Fuarı Başladı

Iyaşpark AVM’de Kitap Fuarı Başladı
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Iyaşpark AVM’de Kitap Fuarı Başladı
Iyaşpark Alışveriş ve Yaşam Merkezinde  kitap severler 1-28 Şubat tarihleri arasında organize edilen kitap Fuarında ünlü yazarlarla buluşacak. AVM Zemin katta kurulan kitap fuarında yüzlerce kitap, okurlarıyla buluşuyor. Iyaşpark AVM, Fuar kapsamında 03 Şubat Pazar günü ünlü yazar ve şair Ahmet Selçuk İlkan’ı ağırladı. Sevenleriyle Iyaşpark’ta buluşan Ahmet Selçuk İlkan konser ve söyleşisinin ardından sevenleri için kitap imzalayarak, onlarla bol bol fotoğraf çekildi. Kitap fuarı süresince hafta sonları Iyaşpark AVM ünlü yazarlara ev sahipliği yapmaya devam edecek.09 Şubat Caner Yaman,10 Şubat Murat Tavlı,16 Şubat Kahraman Tazeoğlu,23 Şubat Müjde Aklanoğlu,24 Şubat Uğur Arslan imza günü ve söyleşi ile sevenleriyle buluşacak.
 
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ISPARTA EVLİLİK FUARI
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