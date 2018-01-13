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ISPARTA'DA BEYAZ BAYRAK SERTİFİKASI REKORU

Isparta'da Eğitimde beyaz bayrak ve beslenme dostu okul rekoru...

ISPARTA'DA BEYAZ BAYRAK SERTİFİKASI REKORU
ISPARTA 0
böcüzade
Eğitimde beyaz bayrak ve beslenme dostu okul rekoru
Milli Eğitim Müdürlüğü 2017 Eğitim Öğretim yılı içinde Türkiye’de ilk olmanın gururunu yaşayarak tüm okulları Beyaz Bayrak ve Beslenme Dostu Okul Sertifikalarına sahip oldu.
Beyaz Bayrak Projesi kapsamında okullarımızda temizlik ve hijyen konusunda rehberlik ve çalışmalar yapıldı. Beslenme Dostu Okul
Projesi kapsamında yeterli ve dengeli beslenme, fiziksel aktivite ve hareketli yaşam kazandırılarak obezite ile mücadele başlatıldı.
Milli Eğitim Bakanlığı ile Sağlık Bakanlığı arasında 21.01.2010 tarihinde imzalanan protokol ile Beslenme Dostu Okullar programı ülke-
mizde başlatılmıştı. 10 Ekim 2017’de Türkiye Genelinde 2574 Okul Beslenme Dostu Okul olarak eğitim öğretimine devam etmektedir. Is-
parta İl Milli Eğitim Müdürlüğü ve İl Sağlık Müdürlüğünün rehberlik ve çalışmaları sonucu Isparta’da Beslenme Dostu Okul sayımız 2017 yılı Kasım ayı itibarıyla bu oran % 100 olmuştur.

Beyaz Bayrak Alan okullarımızın oranı ise % 98 e ulaşmıştır.

İsparta Milli Eğitim Müdürü Şahan Çöker öğretmen evinde Okul Aile Birliği Başkanları, okul müdürleri ve kantincilerin katılımıyla bir toplantı düzenleyerek hem bu sonuçlar için teşekkür etti,
hem de yeni yönetmeliğe göre kantinlerde nelerinsatılıp satılmayacağı konusunda bilgi verdi. Yeni çalışmaları anlattı ve desteklerinin devamını istedi.
Konuyla ilgili bilgi veren İl milli Eğitim müdürü Şahan Çöker; Beyaz Bayrak Sertifikasına Türkiye Geneli 58.000 okul müracaat etmiş olup
38.000 okul Beyaz Bayrak Sertifikasına sahip olmuştur. Türkiye geneli Beyaz Bayrak Sertifikası alan okul oranı % 33 iken İsparta Milli Eğitim Müdürlüğü ve İl Sağlık Müdürlüğünün rehberlik ve çalışmaları sonucu ilimizde Beyaz Bayrak Sahibi okul sayısı 2017 itibarıyla % 98’e ulaşmıştır.

Amacımız geleceğimizi emanet edeceğimiz çocuklarımızın beden ve ruh sağlığını korumak, geliştirmek, yaşam kalitesini yükseltmek, temizlik ve hijyen konusunda yeterli eğitim almış sağlıklı nesiller yetiştirmek, öğrencilerimizin hijyenik bir ortamda eğitim-öğretimini sürdürmektir. Geldiğimde sayın valimize bu sözü vermiştik.Yerine getirmenin gururunu yaşıyoruz. Bukapsamda hem aile ve çocuklarımıza eğitimler verdik. Tüm okullarımızda aktiviteler yapmaya çalıştık. Kantinlerimiz ve satılan ürünler bu amaca ve yönetmeliklere göre denetlendi. Çocuklarımızın beden kitle endeksleri alındı. web sitelerimiz ve panolarımız oluşturuldu. Bize verdikleri destek için İl sağlık müdürlüğümüze, çalışmalarımıza katılan tüm ailelerimize,çocuklarımıza, eğitimcilerimize yürekten teşekkürediyorum . dedi.

Isparta’da yıllara göre Beyaz Bayrak oranları
BESLENME DOSTU OKUL
SERTİFİKASI SAYILARI
2015    yılı Beslenme Dostu Okul sayısı: 5
2016    yılı Beslenme Dostu Okul sayısı : 12
2017    yılı Beslenme Dostu Okul sayısı: 417
İl Geneli Beslenme Dostu Okul sayısı : 419

BAŞARIORANI : % 100

BEYAZ BAYRAK SERİFİKASI
SAHİBİ OKUL SAYILARI
2010-2011 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI:4
2012-2013 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI:18
2014-    2015 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI:29
2015-    2016 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI:35
2016/2017 EĞİTİM ÖĞRETİM YILL337

TOPLAM:423
BAŞARIORANI: % 98
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