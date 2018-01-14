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Başkan Günaydın’dan ‘Yaşanabilir köy’ çıkışı

- Isparta Belediye Başkanı Günaydın Aliköy buluşmasında açıkladı: - “Yetki verilirse, kenti yaşanabilir yaptığımız gibi köyleri de birinci yaparız”

Başkan Günaydın’dan ‘Yaşanabilir köy’ çıkışı
ISPARTA
G.Tarihi: 13.01.2018 22:55
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böcüzade
- Başkan Günaydın’dan ‘Yaşanabilir köy’ çıkışı 
- Isparta Belediye Başkanı Günaydın Aliköy buluşmasında açıkladı: 
- “Yetki verilirse, kenti yaşanabilir yaptığımız gibi köyleri de birinci yaparız” 

 Isparta Belediyesi tarafından organize edilen Aliköy buluşmasında güvercin havaya salınarak karşılanan Belediye Başkanı Günaydın, kendisine yetki verilmesi halinde Isparta’yı yaşanılabilir şehirler sıralamasında birinci yaptığı gibi köylerini de birinci yapacağını söyledi. 
Isparta Belediyesi’nin organize ettiği etkinlikler kapsamında merkeze bağlı Aliköy’de köy buluşması düzenlendi.
Yağışa rağmen yoğun bir kalabalığın yer aldığı programda Türk Halk Müziği Sanatçısı Ümmü Erbil, seslendirdiği birbirinden güzel türkülerle vatandaşlara unutulmaz bir gün yaşattı.
Çocukların balon parkta eğlenerek, ebru yaptığı program kapsamında, yoğun bir ilgiyle karşılanan Isparta Belediye Başkanı Yusuf Ziya Günaydın köy meydanına gelişinde gökyüzüne güvercin salındı. Başkan Günaydın programda ayrıca, köylüler tarafından kendisine getiriler güvercinleri severek havaya bıraktı.
Aliköy’ünde düzenlenen köy buluşmaları öncesinde Isparta Belediye Başkanı Yusuf Ziya Günaydın, Şırnak Dereler bölgesinde 1989 yılında şehit düşen Jandarma Komando Er Mehmet Ali Karabay’ın, ağabeyi Süleyman Karabay ve ailesini ziyaret etti. Ziyarette Başkan Günaydın, ağabey Süleyman Karabay’a Kur’an-ı Kerim ve Türk Bayrağı takdim ederek aile ile bir süre sohbet etti. Daha sonra köy meydanına geçen Belediye Başkanı Yusuf Ziya Günaydın, vatandaşların yoğun ilgisiyle karşılandı. Programda ilk konuşan Aliköy Muhtarı İrfan Çınar, yoğun yağış olmasına karşın köylerine gelen Başkan Günaydın’a teşekkür etti.
Çınar, Başkan Günaydın’ın bundan önceki köy ziyaretlerinde o köylere bazı müjdeler verdiğini hatırlatarak, kendilerinin de imar ile ilgili olarak müjde vermesini beklediklerini dile getirdi. 
Havaya salınan ve barışı temsil eden güvercinler arasında kürsüye çıkan Başkan Günaydın ise, “Cana yakın, misafirperver Aliköyümüzün siz hanımefendi, beyefendi ve gençlerine sevgi ve saygılarımı sunuyorum” dedi.
Isparta Belediye Meclisi Üyeleri, bazı köy ve mahalle muhtarlarının da katıldığı programda vatandaşlara seslenen Başkan Günaydı, Aliköy’ün çok güzel bir yerleşim alanı olduğundan bahsederek, köy insanının en güzel bir şekilde kendilerini ağırladıklarını kaydetti.
“Yetki verilmesi halinde köyleri de yaşanabilirlikte birinci yaparız”
Günaydın, bir gün belediye olarak kendilerine yetki verilmesi halinde Isparta’yı nasıl yaşanabilir şehirlerarasında birinci yaptıysa, aynı şekilde Isparta’nın köylerinin tamamını da Türkiye’de en yaşanabilir köyler yapmak istediğini dile getirdi. Isparta Belediyesinin, yaptığı çalışmalardan bahseden ve temizlik hususunda bakanlıktan ödül alan bir belediye olduğunu hatırlatan Günaydın, “Köylerimize büyük değer veriyoruz. Sorunlarını, istek ve arzularını kendileri istemeden biz yapacağız. Isparta’mızı büyük projelerle tanıştırdık. Isparta bir gün Avrupa ile yarışacak. Aynı şekilde köylerimizi de Avrupa standartlarına ulaştırmayı hedefliyoruz. Muhtarımızın bahsetmiş olduğu istekleri de zaman içerisinde çözeceğiz. Bugün beni duygulandırdınız, sevindirdiniz, coşturdunuz. Sizlerin bu göstermiş olduğunuz ilgiden dolayı teşekkür ediyorum. Bıraktığınız güvercinler barışı, sevgiyi, saygıyı ortaya çıkardı. Yaşanabilir şehir olduğu gibi, yaşanabilir köylerin de Isparta’nın köyleri olmasını diliyorum” görüşlerinde bulundu.
Köy halkından belediyeye teşekkür
Köylerinde düzenlenen etkinlikten dolayı Isparta Belediye Başkanı Yusuf Ziya Günaydın’a teşekkür eden vatandaşlar da, “Düzenlenen etkinlik bizleri mutlu etti. Çocuklarımız için çok güzel faaliyetler yapıldı, onların mutluluğu bizleri sevindirdi. Başkanımız böyle bir programı köyümüzde düzenlendiği için bizleri çok memnun etti. Aliköyümüzün böyle bir şeye çok ihtiyacı vardı. Başkanımıza ve emeği geçen herkese çok teşekkür ediyoruz. Programların devamını diliyoruz” şeklinde konuştu.


ISPARTA (İHA) -











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