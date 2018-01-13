Isparta CHP'de devir teslim yapıldı işte ilk mesaj

Geçtiğimiz hafta gerçekleştirilen CHP 36. Olağan Isparta İl Kongresi'nde başkanlığa seçilen emekli öğretmen Ahmet Kürkçü,koltuğu Eyüp Ersoy'dan devraldı.Cumhuriyet Halk Partisi’nin olağan genel kurulu 5 Ocak Cumartesi günü yapılmıştı. Kongredeki seçimde il başkanlığına Ahmet Kürkçü seçilmişti. Başkan Kürkçü, parti binasında dün düzenlenen törenle görevi Eyüp Ersoy'dan devraldıAtatürk’ün kurduğu Cumhuriyet Halk Partisi’nde il başkanlığı ve ıl yöneticiliği yapmanın onurunu yaşadığını ifade eden Eyüp Ersoy, “Şimdi sıra Ahmet Kürkçü ve kibinde. inşallah parti bayrağını daha yukarıya taşırlar. Hep birlikle omuz omuza CHP’deki görevimize devam edeceğiz.Yeni yönetimin faaliyetini ını de takıp edeceği/ ve uyarılarımız varsa onları bildireceğiz. Doğru olanları da tebrik edeceğiz Hop birlikte bu mücadeleyi başarıya ulaştıracağımıza ve CHP'nin ve halkın iktidarını kuracağımıza yürekten inanıyorum" şeklinde konuştu.İl Başkanı Ahmet Kürkçü de CHP’nin zor bir parti olduğunu belirterek, “Mali imkansızlıklar içinde sağ olsun 2 yıl çalıştı ve bu kutsal görevi yürüt­tü. Yapılan seçimle bu görevi biz devraldık. Görevin zor olduğunu biliy­oruz. Önce barışı, kaynaşmayı, dostluğu, sevgiyi sağlayacağız sonra par­timizin söylem birliğini sağlayacağız. Diğerpartileri de spordaki rakip olarak görüyoruz. Centilmence yarışacağız. Belden aşağı vurmayacağız.Voleybol oynar gibi tem.e. kurmadan medeni şekilde yarışarak, oylarımızı yüksoltOooğıml/o iıııımyorum Çünkü haklıyız, hakçıyız kazanacağız” dedi.Kaynak: Haber