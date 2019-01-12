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ISPARTA'DA MUHTARLARA BAĞIMLILIKLA MÜCADELE ANLATILDI

Isparta'da Valilikte yapılan muhtarlar toplantısında Vali Seymenoğlu,uyuşturucu ile topyekün mücadele çağrısı yaptı...

ISPARTA'DA MUHTARLARA BAĞIMLILIKLA MÜCADELE ANLATILDI
ISPARTA
G.Tarihi: 11.01.2019 21:00
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MUHTARLARA BAĞIMLILIKLA MÜCADELE ANLATILDI

İçişleri Bakanlığınca madde bağımlılığıyla mücadele konusunda yapılan çalışmalar ve Isparta Valiliği Uyuşturucu İl Koordinasyon Kurulu tarafından alınan kararların uygulamalarıyla ilgili Öğretmenevi’nde bir toplantı düzenlendi. Toplantıya Vali Ömer Seymenoğlu, İlçe Kaymakamları, Kamu Kurum ve Kuruluşu Müdürleri, Sivil Toplum Kuruluşu Temsilcileri ve 130 muhtar katıldı.

“BAĞIMLILIK SORUNU GÜNDEMDE TUTULMALI”
Toplantının açılış konuşmasını yapan Vali Ömer Seymenoğlu, ilçe, köy ve merkezde yaptığı ziyaretlerde sürekli olarak bağımlılık konusunu gündemde tuttuğunu ifade ederek, “ Bu toplantıları farkındalığı anlatabilmek için yapıyoruz. Valiliğe ilk başladığımda Uyuşturucuyla Mücadele Koordinasyon Kuruluna başkanlık yapmıştım. O günden beri her gittiğim yerde bu konuyu birinci gündem maddesi olarak çalışmaktayız. Uyuşturucuyla mücadeleye İçişleri Bakanlığımız da ilk sıralarda yer veriyor ve sürekli anlatılarak, gündemde tutulmasını istiyor” diye konuştu.

“TOPYEKÛN MÜCADELE EDERSEK, BAŞARIYA ULAŞACAĞIMIZDAN EMİNİM“
Uyuşturucuyla mücadelede güvenlik görevlilerinin üzerine düşen görevleri yaptığına değinen Vali Seymenoğlu, sözlerini şöyle sürdürdü: “Takip etmeleri gereken şahısları takip ediyorlar, yeri geliyor baskınlar yapıyorlar. Bu çalışmalar önümüzdeki süreçte daha da artacak. Asıl gayemiz mücadeleyi topyekûn sizlerle yürütmektedir. Topyekûn mücadele edersek, başarıya ulaşacağımızdan eminim.

“DİĞER İLLERE GÖRE ÇOK KÖTÜ DURUMDA DEĞİLİZ”
Isparta ilimiz bu konuda aslında şanslı. Diğer illere göre çok kötü durumda da değiliz. Ama bu demek değil ki bu lanet bize bulaşmayacak. Bulaşacaktır ve onun üzerinden de aileyi, çevresini olumsuz etkileyecektir. Çevremize biraz dikkat edelim.

“ÇEKİNMEYE GEREK YOK”
Yasa dışı herhangi bir faaliyet duyduğunuz veya şahit olduğunuzda güvenlik birimlerini, kaymakamları uyarın. Siz onlara destek olun. Bu şekilde mücadelemizi etkin sürdürebilelim. Isparta’mızda çok yaygın değil ama var. Bizlerin temel amacı bunu en aza indirebilmek. Bağımlı olanların tedavilerine imkân sağlamak ve ticaretini engellemek amacındayız. Bağımlıya farklı gözle bakmaya gerek yok. Ama ticaretine farklı gözle bakmamız lazım. Kullanan çocuklar hepimizin çocukları. Elimizdeki imkânları kullanarak onlara yol gösterip, tedavilerine yardımcı olmamız lazım. Bu bir sağlık problemi.” dedi.

“KAN BAĞIŞI KAMPANYASI”
Vali Seymenoğlu konuşmasının sonunda muhtarları ve tüm vatandaşları Kızılay’ın 14-19 Ocak günleri arasında Valilik önünde düzenleneceği kan bağışı kampanyasına davet ederek herkesin kampanyaya katkıda bulunmasını istedi.
Vali Ömer Seymenoğlu’nun konuşmasının ardından İçişleri Bakanlığı’nın madde bağımlılığı konusundaki çalışmaları hakkındaki sunumunu Şevket Demirel Anaokulu Rehber Öğretmeni Burcu Erdem yaparak katılımcıları bilgilendirdi. Ardından İl Sağlık Müdürlüğü Şube Müdürü Yeliz Savcı da İl Uyuşturucuyla Mücadele Koordinasyon Kurulu toplantılarında alınan kararlar ve bunların uygulamalarıyla ilgili bir sunum gerçekleştirdi. Toplantıda son olarak Yeşilay Cemiyeti Isparta Şube başkanı Muhammet Uyar bağımlılıkla mücadele kapsamında cemiyetin yaptığı çalışmaları anlatarak çalışmalarına muhtarların destek olmasını istedi.
 
 
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